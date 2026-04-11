ATP Challenger Mexico City Open 2026, en vivo: Semifinales singles

Cuatro guerreros buscan el pase a la gran final sobre la emblemática arcilla del Estadio Rafael Osuna

Las semifinales del Mexico City Open 2026 presentan un equilibrio fascinante entre la jerarquía de los favoritos y la irrupción de nuevas figuras en la arcilla del Centro Deportivo Chapultepec. En la parte alta del cuadro, el primer sembrado y máximo favorito, James Duckworth, buscará imponer su experiencia tras una dura batalla contra Beibit Zhukayev. El australiano se medirá ante la gran revelación del torneo, el belga Tibo Colson, quien llega encendido tras eliminar al local Alex Hernández en un dramático cierre de cuartos de final, demostrando que su potente servicio puede ser un arma letal incluso en la altitud de la Ciudad de México.

Por el otro lado, la segunda semifinal garantiza un choque de estilos y alta intensidad. El francés Luka Pavlovic, séptimo cabeza de serie, logró silenciar el Estadio Rafael Osuna al remontar un partido épico contra la esperanza mexicana Rodrigo Pacheco Méndez, avanzando gracias a su solidez mental en los momentos críticos. Su rival será el italiano Stefano Napolitano, quien dio la campanada de la jornada al dejar fuera al segundo sembrado Tristan Schoolkate. Este duelo promete ser una guerra de desgaste desde el fondo de la pista, donde la capacidad de adaptación a las condiciones de la capital mexicana será determinante para definir quién peleará por el título este domingo.

Te puede interesar