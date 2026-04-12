Sporting FC vs Alajuelense en vivo: partido de la Liga de Costa Rica 2026

Los de Machillo Ramírez tienen una dura prueba para volver al triunfo.

Sporting FC vs Alajuelense, en vivo y en directo | Claro Sports

¡¡¡Bienvenidos al minuto a minuto de Sporting FC y Alajuelense!!! Los equipos se enfrentan en un duelo clave por la jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Costa Rica, en un partido directo entre dos equipos que necesitan sumar para no quedar relegados en la pelea por los puestos de clasificación. Ambos llegan golpeados tras resultados recientes que dejaron dudas, por lo que este cruce aparece como una verdadera final anticipada en la lucha por meterse en la zona de playoffs.

Aquí podrás seguir el minuto a minuto en vivo de Sporting FC vs Alajuelense, con el marcador actualizado al instante y todas las incidencias del encuentro: goles, tarjetas, cambios, jugadas destacadas y momentos clave. Un duelo con tensión asegurada, donde cualquier detalle puede marcar el rumbo del cierre del campeonato en Costa Rica.

¿A qué hora inicia y dónde mirar el Sporting FC vs Alajuelense hoy sábado 11 de abril de 2026

El encuentro entre Sporting y Alajuelense está programado para el sábado 11 de abril a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Puente Piedra. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

Alineaciones del Sporting FC vs Alajuelense para la jornada 19, al momento

Ni Sporting ni Alajuelense cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Las alineaciones elegidas por Andrés Carevic y Machillo Ramírez son las siguientes:

Sporting FC: Johnny Álvarez; Joshua Navarro, Ryan Bolaños, Carlos Pineda, Giancarlo González; Luis Díaz, Santiago Row, Alexander López, Ariel Soto, Josimar Méndez; y Mayron George. DT: Andrés Carevic.

Alajuelense: Washington Ortega; Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Aaron Salazar, Ronald Matarrita; Alejandro Bran, Rashir Parkings, Creichel Pérez, Joel Campbell, Anthony Hernández; y Ronaldo Cisneros. DT: Machillo Ramírez.

Antecedentes del Sporting FC vs Alajuelense y últimos resultado en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Sporting y Alajuelense:

15 de febrero de 2026 | Alajuelense 1-2 Sporting | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 23 de noviembre de 2025 | Alajuelense 2-0 Sporting | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 27 de julio de 2025 | Sporting 1-2 Alajuelense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 16 de abril de 2025 | Alajuelense 0-0 Sporting | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 12 de febrero de 2025 | Sporting 0-1 Alajuelense | Torneo Clausura 2025

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