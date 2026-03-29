Jugando Claro, en vivo: post México vs Portugal hoy sábado 28 de marzo

Sigue Jugando Claro con el análisis, entrevistas y reacciones tras el México vs Portugal, en vivo desde la multiplataforma de Claro Sports

No te pierdas Jugando Claro, en vivo, con el post partido de México vs Portugal hoy sábado 28 de marzo, amistoso especial que marca la reapertura del Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026. Tras el silbatazo final, en Claro Sports tendrás análisis, reacciones y las claves de un duelo que sirve como una de las últimas pruebas de la selección mexicana antes de la Copa del Mundo.

En la multiplataforma de Claro Sports podrás seguir entrevistas, opiniones y todo lo que dejó el encuentro entre el equipo de Javier Aguirre y Portugal, en una noche con atención total sobre el rendimiento del Tri y el ambiente en el renovado inmueble. Jugando Claro te acompaña en vivo con la lectura de lo más importante del partido y las voces de sus protagonistas.