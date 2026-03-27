Posibles alineaciones de Deportivo Cali vs Deportivo Pereira por la Liga BetPlay 2026-I

En Claro Sports se pueden informar de todos los datos previos al partido entre Deportivo Cali y Deportivo Pereira.

Deportivo Cali vs Deportivo Pereira, previa | Claro Sports

La Liga BetPlay Dimayor 2026-I no da tregua. Por la jornada número 14, Deportivo Cali recibe en su estadio al Deportivo Pereira. Dos clubes que no la pasan para nada bien en el Fútbol Profesional Colombiano. Los ‘azucareros’ siguen fuera del grupo de los ocho y los ‘matecañas’ no han ganado un solo partido en este año.

Posible alineación de Deportivo Cali para el juego por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Cali: Alejandro Rodríguez; Fabián Viáfara, Felipe Aguilar, Julián Quiñones, Fernando Álvarez, Andrés Correa; Ronaldo Pájaro, Matías Orozco, Juan Arango, Johan Martínez; Juan Ignacio Dinenno. DT: Rafael Dudamel.

Posible alineación de Deportivo Pereira para el juego por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Pereira: Jorge Martínez; Jordy Monroy, Sebastián Urrea, Richard Rentería, Danilo Ortiz, Fabio Delgado; Jorge Bermúdez, Luis Moreno, Miguel Aguirre, Sebastián Acosta y Yúber Quiñones. DT: Arturo Reyes.

¿Cómo y dónde ver Cali vs Pereira por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este encuentro en el Estadio Manuel Murillo Toro arrancará a las 8:20 p.m. del sábado 28 de marzo se podrá sintonizar por la pantalla de Win + Fútbol y Win Sports TV. La plataforma de Win Play también contará con la transmisión del juego. En Claro Sports les brindaremos un completo minuto a minuto.

Últimos partidos del Deportivo Cali

22.03.2026 | Alianza 1-0 Deportivo Cali | Fecha 13.

18.02.2026 | Deportivo Cali 1-1 Santa Fe | Fecha 12.

14.03.2026 | Cúcuta 0-2 Deportivo Cali | Fecha 11.

06.03.2026 | Deportivo Cali 0-2 Once Caldas | Fecha 10.

Últimos partidos del Deportivo Pereira

24.03.2026 | Deportivo Pereira 2-2 Cúcuta Deportivo | Fecha 13.

18.03.2026 | Internacional de Bogotá 2-2 Deportivo Pereira | Fecha 12.

15.03.2026 | Deportivo Pereira 0-1 Águilas Doradas | Fecha 11.

10.03.2026 | Atlético Bucaramanga 3-0 Deportivo Pereira | Fecha 10.

¿Quiénes serán los árbitros del partido?

Árbitro central: Luis Matorel (Bolívar) .

. Asistente 1: Roberto Padilla (Atlántico).

Roberto Padilla (Atlántico). Asistente 2: Wilson Ortiz (Norte de Santander).

Wilson Ortiz (Norte de Santander). Cuarto árbitro: Julián Muñoz (Valle del Cauca).

Julián Muñoz (Valle del Cauca). VAR: Mauricio Pérez (Antioquia).

Mauricio Pérez (Antioquia). AVAR: Mario Tarache (Casanare).

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