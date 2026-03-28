México vs Portugal, en vivo el partido amistoso de Fecha FIFA hoy: goles y resultado en directo

No pierdas un solo detalle del partido que reinaugurará el Estadio Azteca con el partidazo entre México y Portugal, ¿quien ganará?

¿Quién es favorito para ganar en el Coloso de Santa Úrsula? Pronósticos y momios

Según la página de caliente.mx, Portugal es ampliamente favorita para ganar (y apostar) con un momio de -129, mientras que el empate está en +285 y la victoria de la selección mexicana en +320.

Según la IA, quién será el vencedor del partido de Fecha FIFA

“Portugal mantiene una base sólida con jugadores de alto nivel como Bruno Fernandes, Vitinha y João Neves, además de un funcionamiento colectivo bien trabajado. México, por su parte, llega con buen ritmo, se sentirá cómodo en el Estadio Azteca y suele competir fuerte ante rivales europeos en casa, lo que equilibra el duelo. Se espera un partido parejo, con momentos de control alternados y donde la adaptación a la altitud puede marcar diferencia en la segunda mitad. Pronóstico: México 1-1 Portugal”.

¡¡¡Partidazo entre México y Portugal!!!

Bienvenidas y bienvenidos al minuto a minuto de Claro Sports. México recibe a Portugal en el mítico Estadio Azteca, este partidazo marcará el regreso del Coloso de Santa Úrsula que estuvo en remodelación para el Mundial del 2026, que dará inicio en 75 días y que mejor que la reinauguración sea ante una potencia como lo es la selección portuguesa. La selección mexicana llega a este encuentro con seis partidos sin conocer la derrota y buscará que la localía sea el factor que los aliente a buscar la victoria, además Javier Aguirre contará con jugadores de gran calidad como Johan Vásquez, Julián Quiñones, Raúl Jiménez, Armando ‘Hormiga’ González y el posible debut de Álvaro Fidalgo.

Por su parte, Roberto Martínez no se guardó nada y a pesar de que no contó con Cristiano Ronaldo, tiene un equipo altamente competitivo y ya lo dijo el estratega, jugar en el Estadio Azteca es un gran honor, por lo que nos espera un partidazo la noche de este sábado, así que se despeguen un solo segundo y actualicen este directo porque tendrás las mejores acciones de este minuto a minuto.

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