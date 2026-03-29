Borna Gojo vuelve a coronarse en México tras vencer a Ficovich en el Morelia Open

El croata venció 7-6(5), 6-2 al argentino y conquistó el Morelia Open, su segundo título en México en menos de dos meses tras dominar el segundo set

El 181 del ranking mundial sigue su dominio en las pistas aztecas | Claro Sports

Borna Gojo se coronó en el Morelia Open tras vencer 7-6(5) y 6-2 a Juan Pablo Ficovich en la final, en una actuación que fue de menos a más y que confirmó su gran momento en territorio mexicano. El croata volvió a levantar un trofeo en México y firmó su segundo título en el país en menos de dos meses, una racha que refuerza su nivel en el circuito y su capacidad para responder en partidos de presión.

La final arrancó con un primer set muy cerrado, peleado punto a punto y con escaso margen de error. El 7-6(5) reflejó con claridad lo que pasó en la pista: ninguno de los dos logró despegarse y la diferencia fue mínima. En los números del parcial, Gojo terminó con 37 de 72 puntos ganados, por 35 de 72 de Ficovich, una señal de lo equilibrado que fue el arranque del encuentro.

En ese primer capítulo, Gojo hizo daño con el saque y con su agresividad. El croata sumó 7 aces, contra apenas 2 de Ficovich, y además conectó 13 golpes ganadores, por 5 del argentino. Esa diferencia en tiros de definición fue clave para sostener el set, aunque también dejó ver que arriesgó bastante, pues acumuló 21 errores no forzados, mientras su rival cerró ese tramo con 11.

El servicio también dejó un dato interesante en el set inicial: ambos ganaron el 67 por ciento de los puntos con el saque. Gojo ganó 20 de 26 puntos con el primer servicio y Ficovich respondió con 16 de 24. La diferencia apareció en los momentos de tensión, donde el croata logró sostenerse y resistir para llevar la manga al desempate, instancia en la que terminó por inclinar la balanza a su favor.

Después de ese arranque nivelado, el segundo set cambió por completo el guion de la final. Gojo elevó su nivel, apretó desde la devolución y desfondó a Ficovich con un 6-2 que ya no dejó espacio para la reacción. El croata ganó 30 de 51 puntos en el parcial, por 21 de 51 del argentino, una distancia que explica el dominio que mostró en la recta final del partido.

La segunda manga tuvo a un Gojo mucho más firme con el primer saque y mucho más punzante al resto. Ganó 16 de 20 puntos con su primer servicio, para un 80 por ciento de efectividad, además de firmar 5 aces. Del otro lado, Ficovich metió un alto 92 por ciento de primeros saques (23 de 25), pero solo ganó 12 de 23 puntos con ese tiro, un dato que expone lo bien que leyó el croata la devolución.

La presión desde el resto terminó por romper el partido. Gojo se quedó con 11 de 23 puntos al restar el primer servicio de su rival, es decir, un 48 por ciento, mientras Ficovich apenas capturó 4 de 20, equivalente al 20 por ciento. Además, el campeón concretó 2 de 3 oportunidades de quiebre, en tanto que el argentino no pudo aprovechar la única que tuvo en ese set.

También en los tiros de ataque hubo una brecha clara en el segundo parcial. Gojo registró 10 winners y Ficovich apenas 3, una diferencia que terminó por empujar el resultado hacia el lado del europeo. Aunque ambos cometieron errores no forzados, con 15 del croata y 13 del argentino, la producción ofensiva de Gojo compensó cualquier altibajo y marcó el rumbo del cierre.

Así, Borna Gojo cerró una semana sólida en Morelia con una final en la que supo sufrir primero y dominar después. El croata encontró respuestas en los momentos apretados del primer set y luego desarmó a Ficovich con mejores devoluciones, mayor peso en los intercambios y un saque que apareció cuando más lo necesitó.

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