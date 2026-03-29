Muere un aficionado en el Estadio Azteca previo al México vs Portugal

Un aficionado murió tras caer desde la zona de palcos en el Estadio Ciudad de México; intentó bajar entre niveles en estado de ebriedad

Las autoridades reportan que se encontraba en estado de ebriedad | Reuters

Un aficionado perdió la vida luego de sufrir una caída en la zona de palcos del Estadio Azteca, de acuerdo con el reporte difundido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La información oficial señala que el hombre, presuntamente en estado de ebriedad, intentó descender del segundo al primer nivel por la parte externa del inmueble, maniobra que terminó en un accidente fatal.

Según el mensaje difundido por la autoridad capitalina, el aficionado cayó hasta la planta baja y fue atendido de inmediato por personal médico. Pese a la intervención de los servicios de emergencia, la víctima murió en el lugar, por lo que el caso fue notificado a las autoridades correspondientes para las diligencias de ley.

La #SSC informa:



En la zona de palcos del Estadio #CiudadDeMéxico, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero… pic.twitter.com/DeCKWqEi13 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 29, 2026

El hecho vuelve a poner el foco en la seguridad dentro y fuera de las gradas, especialmente en zonas de acceso restringido o de circulación compleja como los palcos. En sus operativos de ‘Estadio Seguro’, la SSC ha insistido en que el objetivo central es proteger la integridad física y patrimonial de los asistentes durante eventos masivos.

La propia organización capitalina también ha difundido en ocasiones anteriores recomendaciones claras para el público en recintos deportivos, entre ellas no subir bardas, marquesinas, barandales o estructuras que representen una condición de riesgo. Esa advertencia cobra relevancia a partir de este nuevo caso, que se dio tras un intento de bajar entre niveles por la parte exterior del área de palcos.

Hasta ahora no se han dado a conocer más datos sobre la identidad de la víctima, ni detalles adicionales sobre el momento exacto en que ocurrió el accidente. La SSC únicamente confirmó que los hechos ya fueron informados a las instancias correspondientes, por lo que se espera que en las próximas horas se conozca si habrá un pronunciamiento más amplio sobre las circunstancias del caso.

En los eventos celebrados en estadios de la Ciudad de México, los despliegues de seguridad suelen incluir policías, tránsito y apoyo médico, precisamente para responder ante emergencias y mantener control en accesos, gradas y zonas internas. En febrero de este año, por ejemplo, la SSC informó que desplegó más de mil 400 policías para un partido en el Estadio Ciudad de los Deportes, mientras que para eventos de mayor escala también se han anunciado operativos con miles de elementos.

Por ahora, la información sigue en desarrollo y será clave conocer el avance de las investigaciones para establecer con precisión cómo ocurrió la caída. Mientras tanto, el reporte preliminar de la SSC deja un saldo trágico: un asistente murió tras intentar desplazarse de forma indebida por la parte externa de la zona de palcos, en un hecho que enluta la jornada en el Estadio Ciudad de México.

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