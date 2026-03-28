Deportes Tolima vs Jaguares, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-I: resultado y goles de la jornada 14

El Pijao llega con el propósito de sumar tres puntos para no arriesgarse a salir del grupo de parciales clasificados.

Deportes Tolima y Jaguares prometen un duelo intenso.

¿A qué hora inicia Deportes Tolima vs Jaguares hoy, 28 de marzo de 2026?

El encuentro en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué se programó para este sábado a las 4:00 p.m. y el Pijao requiere el triunfo para no arriesgarse a salir del grupo de parciales clasificados.

Alineaciones de Deportes Tolima vs Jaguares para la jornada 14, al momento

Deportes Tolima: Neto Volpi; Jherson Mosquera, Jan Angulo, Daniel Pedrozo, Junior Hernández; Bryan Rovira, Sebastián Guzmán, Yóimar Moreno; Juan Pablo Torres, Adrián Parra y Luis Sandoval.

Jaguares: Franklin Mosquera; Carlos Ordóñez, Yan Mosquera, Carlos Henao, Yairo Moreno; Fáber Gracia; Royscer Colpa, Duván Rodríguez; Johar Mejía, Cristian Álvarez y Andrés Rentería.

¿Dónde ver Deportes Tolima vs Jaguares en vivo? Canales de TV y streaming online

Este encuentro estará únicamente por el canal de suscripción adicional de Win Sports+ y por la plataforma de streaming de Win Play.

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