Guastatoya vs Malacateco en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Atractivo encuentro para cerrar la jornada del sábado.

Guastatoya Malacateco, Liga Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

La Liga Nacional de Guatemala 2026 continúa con un duelo clave entre Guastatoya y Malacateco, dos equipos que buscan seguir sumando puntos en el arranque del Torneo Apertura. Los Pecho Amarillo intentarán aprovechar el impulso de su victoria en el debut, mientras que los Toros quieren recuperarse tras dejar escapar el triunfo en la primera jornada.

Aquí podrás seguir en vivo el minuto a minuto de Guastatoya vs Malacateco, con el resultado en directo, los goles, tarjetas amarillas y rojas, cambios, alineaciones y todas las incidencias del partido, actualizadas en tiempo real desde el pitazo inicial hasta el final del encuentro.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Guastatoya vs Malacateco hoy 1 de agosto de 2026?

El encuentro entre Guastatoya y Malacateco será el sábado 1 de agosto a las 20:00 horas en el estadio David Cordón Hichos y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

Alineaciones del Guastatoya vs Malacateco para la jornada 2, al momento

Ni Guastatoya y Malacateco cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Martin García y Carlos Robles no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Guastatoya: a confirmar. DT: Martín García.

Malacateco: a confirmar. DT: Carlos Robles.

Antecedentes del Guastatoya vs Malacateco y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Guastatoya y Malacateco:

22 de marzo de 2025 | Guastatoya 1-1 Malacateco | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 2 de abril de 2026 | Malacateco 1-0 Guastatoya | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 14 de febrero de 2026 | Guastatoya 1-1 Malacateco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 19 de octubre de 2025 | Malacateco 0-1 Guastatoya | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 9 de agosto de 2025 | Guastatoya 1-2 Malacateco | Torneo Apertura 2025

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