México vs República Dominicana en vivo fútbol varonil: transmisión Juegos Centroamericanos 2026
México sigue su camino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con la mira puesta en el podio
México enfrenta a República Dominicana tras su debut del fútbol varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Sigue la transmisión en vivo, el marcador, goles y mejores momentos del partido.
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