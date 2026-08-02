Algodoneros Del Unión Laguna vs Rieleros de Aguascalientes, en vivo: transmisión del juego de la Liga Mexicana de Béisbol 2026

Disfruta en vivo el duelo entre Algodoneros y Rieleros dentro del Juego 2 de su serie, en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol

La temporada regular 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol entra en su tramo definitivo, con varios equipos todavía en la lucha por asegurar un lugar en la postemporada. El Estadio Alberto Romo Chávez será escenario de una serie determinante dentro de la Zona Norte, donde Rieleros de Aguascalientes y el conjunto coahuilense buscarán mantenerse con vida en la pelea por uno de los últimos boletos disponibles.

Ambas novenas han atravesado una campaña con resultados irregulares y poco margen de maniobra en la recta final. Sin embargo, una combinación favorable de triunfos propios y derrotas de sus rivales directos podría acercarlas a los playoffs, por lo que cada entrada y cada carrera tendrán peso en sus aspiraciones.

Sigue toda la actividad del diamante este sábado 1 de agosto a través de la multiplataforma de Claro Sports. Disfruta cada lanzamiento, batazo y las jugadas que pueden definir el rumbo de la temporada en nuestra señal.

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