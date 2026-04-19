Larcamón reconoce crisis en Cruz Azul y exige reacción inmediata

El estratega está consciente que el margen de error se ha reducido al mínimo, por lo que los últimos partidos del torneo serán determinantes

Tras el empate frente a Xolos, Nicolás Larcamón reconoció que Cruz Azul atraviesa un momento complicado, marcado por resultados irregulares y la reciente eliminación en la Concachampions. El técnico celeste entiende el malestar de la afición y sabe que el margen de error se ha reducido al mínimo, por lo que los últimos partidos del torneo serán determinantes. La exigencia ha aumentado y el equipo está obligado a reaccionar de inmediato si quiere mantenerse en la pelea por la Liguilla.

“Hoy la afición necesita acción, necesita resultados, necesita respuesta futbolística. Este club lo demanda. Hay una determinación para revertir esta situación, tenemos una responsabilidad tremenda en estas últimas fechas del campeonato y ya no hay mañana, la respuesta debe ser inmediata”, mencionó. El mensaje refleja la presión interna que vive el equipo, que se encuentra en un punto crítico del campeonato.

En cuanto al estado del grupo, Larcamón aseguró que el plantel es consciente del reto que representa defender la camiseta de Cruz Azul, y que este momento servirá como prueba para demostrar su carácter. “El grupo está como tiene que estar. Cuando representas a un equipo tan grande, a un equipo que te exige tanto, en un momento como este aparece la prueba real de estar a la altura de las exigencias de un club como este. Es un buen momento para demostrar. Las cosas cuestan mucho más, se vienen días muy importantes para demostrar la verdadera capacidad de estar a la altura, a accionar”, dijo.

El entrenador dejó claro que el equipo ha intentado ajustar distintos aspectos sin éxito hasta ahora, pero confía en que habrá una reacción en la recta final. “La búsqueda está planteada: es encontrar variantes, buscar soluciones desde lo individual, cambiar formas y mejorar. Nosotros siempre nos proponemos ser protagonistas, se gana con goles, con carácter y determinación. Estamos a dos semanas de la fiesta grande y debemos mostrar el verdadero espíritu del equipo“, sentenció.

De cara al cierre del torneo, Cruz Azul enfrenta un escenario límite en el que cada punto será decisivo, con rivales directos también peleando por un lugar en la fase final. El margen de error prácticamente ha desaparecido, por lo que el equipo deberá traducir las palabras en resultados dentro del campo.

La presión de la afición y el contexto competitivo colocan a los celestes ante un reto inmediato: responder con fútbol y carácter en el momento más importante del campeonato si es que desean tener la posibilidad de ser protagonistas en la Liguilla.

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