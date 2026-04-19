Tigres de Quintana Roo vs Olmecas de Tabasco, en vivo: transmisión del juego de la Liga Mexicana de Béisbol 2026

Sigue en vivo el juego 2 de la serie en la multiplataforma de Claro Sports

La actividad de la Liga Mexicana de Béisbol continúa con un atractivo duelo en el diamante, donde los Tigres de Quintana Roo vuelven a casa con la misión de asegurar la serie frente a los Olmecas de Tabasco. Tras llevarse el primer juego gracias a una sólida actuación desde la lomita, la novena felina buscará mantener el impulso y reafirmar su dominio ante unos Olmecas que necesitan reaccionar para evitar quedarse atrás en la serie.

Se espera un choque intenso en el que cada lanzamiento puede marcar la diferencia, con ambos equipos conscientes de lo que está en juego en este arranque de temporada. Disfruta de todas las emociones, jugada a jugada, a través de la multiplataforma de Claro Sports.

LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Tigres de Quintana Roo vs Olmecas de Tabasco hoy 18 de abril

El Juego de la Liga Mexicana de Beisbol dará inicio a las 19:00 horas, tiempo de la Ciudad de México en la multiplataforma de Claro Sports

¿Dónde ver en vivo el Tigres de Quintana Roo vs Olmecas de Tabasco de la Liga Mexicana de Béisbol?

El partido entre Tigres y Olmecas así como toda la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol se podrá seguir por la señal de Claro Sports.

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