Monterrey vs Pachuca en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? jornada 15

Las mejores acciones del duelo entre Rayados y Tuzos desde el Gigante de Acero, solo por nuestro tradicional MINUTO A MINUTO por Claro Sports

Los Tuzos, a seguir agravando la crisis regiomontana

Clausura 2026: horario del partido Monterrey vs Pachuca, hoy 18 de abril de 2026

El partido, a desarrollarse en la cancha del Gigante de Acero está pactado a realizarse en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.

Liga MX: alineaciones confirmadas del Monterrey vs Pachuca para la jornada 15, al momento

Estas son las alineaciones a ocupar de parte de Nicolás Sánchez y de Esteban Solari para su compromiso de la fecha 15 del certamen.

Rayados: Luis Cárdenas, Ricardo Chávez, Stefan Medina, Carlos Salcedo, Luis Reyes, Oliver Torres, Fidel Ambriz, Jesús ‘Tecatito’ Corona, Luca Orellano, Lucas Ocampos, Roberto de la Rosa

Pachuca: Carlos Moreno, Carlos Sánchez, Brian García, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Christian Rivera, Víctor Guzmán, Robert Nunes, Elías Montiel, Oussama Idrissi, Salomón Rondón.

¿Dónde ver en vivo el Monterrey vs Pachuca? Canales de TV y transmisión streaming

El partido lo podrás seguir por la señal de Canal 5 de televisión abierta, por TUDN en televisión restringida y por el sistema de streaming de VIX. Además podrás seguir todas las acciones del encuentro solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.

Antecedentes del Monterrey vs Pachuca y últimos resultados en la Liga MX

Los Tuzos pueden presumir de ostentar tres victorias al hilo ante los regiomontanos, y por el momento vivido por los blanquiazules, confían en poder obtener la cuarta este día en el Gigante de Acero.

Jornada 1 | Pachuca 3-0 Monterrey | Apertura 2025

Play In | Monterrey 1-2 Pachuca | Clausura 2025

Jornada 3 | Monterrey 2-3 Pachuca | Clausura 2025

Jornada 1 | Pachuca 0-1 Monterrey | Apertura 2024

Jornada 6 | Monterrey 3-2 Pachuca | Clausura 2024

¡Bienvenidos a la fiesta de la Liga MX!

Buenas tardes damas y caballeros. Las acciones de la jornada 15 del Clausura 2026 continúa este sábado 18 de abril, con el duelo entre los Rayados de Monterrey ante los Tuzos del Pachuca, duelo a efectuarse en la cancha del Gigante de Acero, en Guadalupe, Nuevo León.

Momentos diametralmente opuestos son los que viven ambas escuadras. Los hidalguenses se encuentran en el cuarto lugar de la tabla general y con muchos deseos de sumar de a tres para meterse a la pelea por los primeros puestos, mientras que los de la ‘Pandilla’, con solo 15 unidades, están estacionados en el 14vo peldaño de la calificación y con escasas posibilidades de calificar a la Liguilla.

No te pierdas todas las acciones del duelo entre los Rayados de Monterrey y los Tuzos del Pachuca dentro de la jornada 15 del Clausura 2026, solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.

TE PUEDE INTERESAR: