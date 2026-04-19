Abreu confía en el talento de Gil Mora y asegura que estará listo para el Mundial

El técnico uruguayo resaltó la actitud de su equipo y aseguró que seguirán peleando por un lugar en la Liguilla

Loco Abreu confía en ver a Gil Mora en el Mundial | Imago 7

Sebastián Abreu destacó la actuación de su equipo tras el empate 1-1 frente a Cruz Azul, resultado que mantiene con vida a Xolos de Tijuana en la lucha por un lugar en la Liguilla del Clausura 2026. El técnico uruguayo resaltó el carácter mostrado por sus jugadores en un partido complicado, subrayando que ese mismo espíritu es el que hoy los sostiene en la pelea, pese a que semanas atrás pocos confiaban en sus posibilidades.

Al término del encuentro, Abreu no ocultó su satisfacción por la respuesta de su equipo dentro del campo, especialmente por la forma en que enfrentaron la adversidad tras verse abajo en el marcador.

“La sensación es de orgullo por la forma en que el equipo se plantó. Hoy el equipo estuvo impresionante, con unos huevos que me identifican: no dejarnos llevar por la adversidad del resultado ni por el gol en contra, y no modificar nuestro plan de juego. Por detalles no se nos dio el triunfo, aunque tuvimos la posibilidad. Quiero felicitar a mi equipo y a mis jugadores porque, si algo nos tiene hoy en la lucha, es la actitud, la vergüenza y el amor propio, aun cuando hace algunas fechas nos daban por muertos”, sentenció el estratega.

En medio de ese análisis, Abreu también se refirió a la situación de Gil Mora y su posible convocatoria a la próxima Copa del Mundo. El técnico se mostró confiado en que el jugador pueda ser considerado, al destacar el valor que tienen los futbolistas con características diferentes dentro de cualquier plantel.

“Cuando tienes jugadores diferentes, no pierden su espacio porque todos los entrenadores los queremos tener. En los partidos complicados o trabados, los ‘diferentes’ son los que abren esa llave. En la selección va a estar; yo sé que hay que seguir protocolos, pero la lista saldrá y él tendrá un mes de preparación para llegar excelente al Mundial. Va a llegar sano y con ritmo; tiene un mes para estar a punto y que en México disfruten de Gil Mora como lo disfrutamos nosotros en la liga”, expresó.

Finalmente, el ‘Loco’ Abreu reconoció que se siente plenamente identificado con la actitud que ha mostrado su equipo en las últimas jornadas, una faceta que considera será clave en el cierre del torneo.

“Esto que ves del equipo, este amor, esta rebeldía, este amor propio, pelear hasta el final y querer entregar el máximo va a ser nuestra carta de presentación porque eso es lo que nos identifica. El equipo puede tener beneficios positivos; valoraremos bien cuál es el mejor once físico para demostrar un buen fútbol”, concluyó.

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