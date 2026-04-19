LeBron James lidera a Lakers sobre Rockets en el juego 1 de los Playoffs NBA

LeBron lidera a Lakers sin Doncic ni Reaves y vence 107-98 a Rockets en el Juego 1; controlan el cierre y toman ventaja en la serie

El veterano respondió ante las ausencias | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Los Lakers pegaron primero en la serie de primera ronda del Oeste en los Playoffs de la NBA al imponerse 107-98 a los Rockets, en una noche en la que el contexto parecía jugarles en contra por las ausencias de Luka Doncic y Austin Reaves, ambos fuera al inicio de la postemporada. LeBron James asumió el mando, repartió juego desde el arranque y apareció en los momentos que más exigía el partido para encaminar a Los Ángeles al 1-0.

Houston compitió por tramos, empujó con Amen Thompson, Alperen Sengun, Reed Sheppard y Tari Eason, pero nunca logró sostener una reacción completa. Los Lakers encontraron respuesta en varias manos, con Luke Kennard, Deandre Ayton, Rui Hachimura y Marcus Smart acompañando a LeBron en una victoria construida con paciencia, oficio y mejores decisiones en los cierres de cada tramo.

LeBron James marcó el ritmo desde el arranque

El partido comenzó con Houston arriba gracias a los libres de Josh Okogie, pero la respuesta angelina fue inmediata. Ayton empató con un gancho, Kennard igualó otra vez el marcador y luego Hachimura puso adelante a los Lakers con un pull up. A partir de ahí, LeBron empezó a dictar el tono, primero con un stepback y después con un fadeaway, mientras Smart sumaba una bandeja para ir dándole forma a una ofensiva más fluida que explosiva.

Los Rockets intentaron sostenerse con los triples de Jabari Smith Jr. y la actividad de Sengun, pero los Lakers mantuvieron el control del cuarto con un Hachimura certero y un Ayton firme en la pintura. Un triple de Hachimura y las intervenciones de Kennard ayudaron a que los locales cerraran el primer periodo con ventaja de 33-29, una señal temprana de que el plan sin Doncic ni Reaves sí tenía sustento.

Los Ángeles soportó la presión antes del descanso

El segundo cuarto arrancó con otro golpe de LeBron, que abrió el periodo con un jumper, y poco después Vanderbilt clavó un triple que estiró la diferencia. Ayton siguió apareciendo cerca del aro, primero con libres y luego con una clavada tras asistencia de James, mientras los Lakers encontraban puntos sin necesidad de cargar toda la ofensiva en una sola pieza.

Houston no se cayó y respondió con una secuencia que mantuvo vivo el juego. Sheppard conectó desde fuera, Amen atacó el aro y Sengun castigó en la pintura y desde la línea. Aun así, cuando el duelo pedía orden, Marcus Smart atacó hacia el aro para poner el 50-42, y aunque los Rockets cerraron mejor con libres de Sengun y una canasta de Thompson, el descanso llegó con los Lakers todavía al frente por 50-48.

El tercer cuarto abrió la diferencia

La reanudación trajo el momento más delicado para los Lakers, porque Sheppard abrió con triple y Houston tomó ventaja de 51-50. La respuesta local fue inmediata: Ayton corrigió cerca del aro, LeBron metió un disparo de media distancia y después empezó una cadena de jugadas que volvió a inclinar la balanza. Hachimura, Kennard y el propio James castigaron en los espacios, mientras Ayton dominó los rebotes clave.

Ese tramo fue el verdadero quiebre del encuentro. Los Lakers aprovecharon pérdidas, capturaron rebotes en ambos tableros y sumaron desde la línea en una secuencia marcada por la técnica a Ime Udoka y Jae’Sean Tate, el libre convertido por Kennard y los puntos posteriores de Smart y LaRavia. Con Houston apurado y menos fino, Los Ángeles cerró el tercer periodo con ventaja de 75-66 y dejó el juego donde más le convenía: a su ritmo.

Houston se acercó, pero LeBron cerró la puerta

En el último cuarto, los Rockets volvieron a insistir. Sheppard abrió con otro triple, Jabari atacó el rebote ofensivo y Sengun fabricó puntos para recortar, pero cada avance encontró respuesta. Hachimura clavó un stepback, Kennard castigó dos veces desde larga distancia y luego LeBron metió un triple que llevó el marcador a 85-72, seguido de otro bombazo de Kennard para elevar la renta a 88-72.

Houston alcanzó a ponerse a tiro cuando Sengun, Thompson y Eason recortaron la desventaja, pero en el cierre volvió a aparecer el sello del veterano. LeBron convirtió un fadeaway y más tarde un finger roll tras asistencia de Kennard; Ayton añadió una bandeja de reversa y un libre, Smart respondió desde la línea y los Lakers manejaron la tensión hasta el final. El último movimiento del reloj fue la bandeja de Tari Eason para el 107-98 definitivo, pero para entonces el Juego 1 ya tenía dueño: unos Lakers remendados, sí, pero también sólidos y guiados por un LeBron que entendió exactamente cuándo acelerar y cuándo sentenciar.

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