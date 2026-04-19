Monterrey lanza jersey en colaboración con Star Wars y se agota en cuestión de minutos

La colección se vendió rápidamente en las tiendas oficiales, dejando disponibles únicamente algunas tallas antes del inicio del partido

Las prendas se vendieron en la tienda oficial | Javier Alonso Claro Sports

Rayados atraviesa un semestre complicado en lo deportivo, tanto en la Liga MX como en la Concachampions, pero también vive un momento distinto fuera de la cancha con el anuncio de una alianza especial. El Club de Futbol Monterrey presentó un jersey conmemorativo en colaboración con Star Wars, generando expectativa entre su afición en medio de resultados adversos.

Previo al duelo ante Pachuca en el Gigante de Acero, el club dio a conocer tres prendas oficiales que rápidamente se volvieron tendencia. La respuesta de los aficionados fue inmediata, al grado de que los productos se agotaron en cuestión de minutos en las tiendas oficiales, dejando disponibles únicamente algunas tallas antes del inicio del partido.

Las piezas destacan por su diseño inspirado en la icónica saga. Las tres prendas incorporan elementos de Star Wars junto al escudo de Rayados, siendo la más llamativa una camiseta en tono verde con características similares a un uniforme de juego, siguiendo una línea que otros clubes como Xolos y Santos ya habían explorado en el pasado.

La colección se vendió en la tienda oficial | Javier Alonso Claro Sports

En la previa del encuentro, los jugadores utilizaron el jersey especial durante el calentamiento, aunque la lluvia obligó a algunos a cambiar de indumentaria. Aun así, los aficionados captaron el momento desde las tribunas, registrando la presentación de esta colaboración en el terreno de juego antes del arranque del partido.

En lo deportivo, Rayados llega a la jornada 15 del Clausura 2026 en la posición 14 de la tabla general, con un balance de cuatro victorias, tres empates y siete derrotas. El equipo se encuentra fuera de la zona de clasificación, lo que refleja un torneo complicado en el que buscarán cerrar de mejor manera.

Este tipo de iniciativas también responde a la estrategia del club por mantener el vínculo con su afición más allá de los resultados deportivos, apostando por colaboraciones que conecten con nuevas audiencias y refuercen su identidad de marca.

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