América vs Toluca en vivo: los Diablos ya estan cerca del primer tanto en el Azteca
América vs Toluca: ¿Dónde ver en vivo la jornada 15 del Clausura 2026 y en qué posición están?
América aparece a la ofensiva
Min 17 | Ame 0-0 Tol | Los locales por fin aparecen a la ofensiva en casa. Jugada en asociación termina con un remate raso de parte de Jonathan dos Santos, mismo que termina en manos de Luis García, tras recostarse a su izquierda.
Min 14 | Ame 0-0 Tol | Nicolás Castro se suma a la fiesta escarlata, ahora sacando disparo directo a portería, mismo que es rechazado por Cota.
Toluca no va ganando el partido debido a su deficiencia a la ofensiva. América, con mucha suerte en este primer lapso.
El Diablo sigue atacando
Min 7 | Ame 0-0 Tol | De nueva cuenta aparece el Toluca al ataque. Paulinho vuelve a enfrentarse a Cota, pero vuelve a caer ante el cancerbero mexicano. Segundos después, una serie de rebotes terminan con un balón estrellado en el poste izquierdo de Cota.
El primer gol de los Diablos coquetea con el marcador.
Ya se empieza a acercar el Diablo
Min 2 | Ame 0-0 Tol | Los Diablos empiezan a amenazar la cabaña defendida por Rodolfo Cota. Primero, Paulinho pierde un mano a mano ante el meta. Segundos después, un disparo de Alexis Vega es desviado y termina en tiro de esquina.
¡Arranca el partido!
Min 0 | Ame 0-0 Tol | Inician las hostilidades entre las Águilas del América y los Diablos Rojos del Toluca, en acciones de la jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Azteca.
Resultados al momento
San Luis 0-2 Pumas | CRÓNICA
Mazatlán 1-1 Querétaro | CRÓNICA
Necaxa 1-1 Tigres | CRÓNICA
Cruz Azul 1-1 Tijuana | CRÓNICA
Monterrey 1-3 Pachuca | CRÓNICA
Chivas 5-0 Puebla | CRÓNICA
León 0-0 Juárez
América 0-0 Toluca
Santos vs Atlas
Así marcha la tabla de posiciones de la Liga MX
Tras la actividad de este viernes en la jornada 15, así marcha la tabla general. Con Toluca en la quinta posición del torneo, mientras que el América se sostiene con el pico del octavo sitio
1.-Chivas | 31 puntos
2.-Pumas UNAM | 30 puntos
3.-Cruz Azul | 29 puntos
4.-Pachuca | 28 puntos
5.-Toluca | 27 puntos
6.-Tigres UANL | 21 puntos
7.-Club Tijuana | 20 puntos
8.-Club América | 19 puntos
9.-Atlas | 19 puntos
10.-León | 19 puntos
11.-Necaxa | 17 puntos
12.-Juárez | 16 puntos
13.-Querétaro | 16 puntos
14.-Monterrey | 15 puntos
15.-San Luis | 15 puntos
16.-Puebla | 13 puntos
17.-Mazatlán | 12 puntos
18.-Santos Laguna | 9 puntos
Liga MX: alineaciones del América vs Toluca para la jornada 15, al momento
Estas son las alineaciones confirmadas de ambos equipos. Jardine manda a Dourado y Veiga en búsqueda de los goles.
América: Cota, Reyes, Cáceres, Borja, Vázquez, Dos Santos, Zendejas, Violante, Dourado, Veiga, Brian Rodriguez
Toluca: García, Barbosa, Mendez, Gallardo, López, Romero, Castro, Angulo, Simon, Vega, Paulinho
Toluca, urgidos de victorias
Aunque el Toluca ya tiene un pie en Liguilla, tiene que salir del bache en el que entró en la Liga MX, en especial con el cierre del torneo y la Concachampions. Toluca no gana desde la jornada 10, cuando enfrentó a Juárez y los venció 3-1. Desde entonces ha sumado tres empates y una derrota la cual fue ante Querétaro. Estos resultados los hicieron caer en la tabla hasta el puesto 5 con 27 unidades y aunque ya están en la siguiente ronda, tienen que buscar cerrar con buenos resultados si quieren soñar con un posible tricampeonato.
¿Qué necesita el América para clasificar a Liguilla?
Este partido ante Toluca es importante para el América y Jardine pues tienen que ganar sí o sí para seguir soñando con Liguilla. Si llega a perder alguno de sus tres partidos finales de la temporada se complicarían la vida y tendrían que esperar una serie de combinaciones para poder clasificar. CONOCE TODO LO QUE NECESITA EL AMÉRICA AQUÍ
Antonio Mohamed acepta que le gusta ganarle al América
Previa al encuentro de esta noche en el Estadio Azteca, Antonio Mohamed habló en exclusiva para Claro Sports, sobre lo que significa para él enfrentar al América. Aunque aseguró que su paso por el club ya está en el pasado, aceptó que siempre ganarle al que más títulos tiene en la Liga MX es especial.
“A cualquier entrenador en México siempre enfrentar al equipo más grande que hay en el país te genera vestirte más. No es lo mismo ganarle a otro equipo que ganar al América. Mi historia ya está escrita, ya pasó. No va a haber ninguna segunda historia jamás”.
Antecedentes del América vs Toluca y últimos resultados en la Liga MX
De los resultados más recientes entre América y Toluca, son los actuales campeones de la Liga MX los que tienen ventaja con dos victorias consecutivas que incluyen la final de vuelta en el Clausura 2025. Mientras que la última vez que los de Coapa lograron llevarse los tres puntos fue en el Clausura 2025 en la jornada 10
Toluca 2-0 América | Jornada 17 | Apertura 2025
Toluca 2-0 América | Final, vuelta | Clausura 2025
América 0-0 Toluca | Final, ida | Clausura 2025
América 3-0 Toluca | Jornada 10 | Clausura 2025
Toluca 0-2 América | Cuartos, vuelta | Apertura 2024
América 2-0 Toluca | Cuartos, ida | Apertura 2024
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?
Los momios para esta noche en el Estadio Azteca deja un duelo muy cerrado, con Toluca como ligero favorito ante el América en las apuestas, mientras que la probabilidad de un empate todavía es más baja.
América +168
Empate +245
Toluca +152
¿Dónde ver en vivo el América vs Toluca? Canales de TV y transmisión streaming
Para que no pierdas detalle del partido entre América y Toluca te recordamos que el duelo lo podrás seguir en el Canal 5 y TUDN, además de tener todos los detalles en el minuto a minuto a Claro Sports.
Clausura 2026: horario del partido América vs Toluca, hoy sábado 18 de abril de 2026
El partido de la jornada 15 entre América y Toluca dará inicio a las 21:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. En Estados Unidos será a las 23:00 horas del Este y 20:00 horas del Pacífico.
América vs Toluca en vivo
¡BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS! La jornada 15 del Clausura 2026 cierra la actividad del sábado 18 de abril con un partido de alto voltaje en el Estadio Azteca, donde América y Toluca se enfrentan en un choque que puede marcar el rumbo de ambos en la recta final del torneo.
El conjunto azulcrema llega con la presión a tope. Los dirigidos por André Jardine atraviesan un momento complicado, con varios encuentros sin conocer la victoria en liga y la reciente eliminación en la Concachampions, situación que los obliga a reaccionar de inmediato si quieren mantenerse en zona de Liguilla.
Del otro lado, Toluca aparece con un panorama más estable. El equipo de Antonio Mohamed ha sabido mantenerse competitivo y viene de un golpe de autoridad en el torneo continental, lo que refuerza su confianza de cara a este compromiso. Aunque dejaron puntos en el camino recientemente en liga, los Diablos saben que una victoria los puede catapultar hacia los primeros puestos. Todo está servido para un enfrentamiento vibrante en la capital, con dos equipos que tienen mucho en juego y poco margen de error en este cierre de fase regular. Sigue el minuto a minuto en Claro Sports ¡COMENZAMOS!