Comisión de Árbitros niega irregularidades en el VAR tras polémica en San Luis vs Pumas

El organismo arbitral fija postura tras los señalamientos por la presencia en cabina durante una jugada clave del partido

La Comisión de Árbitros niega irregularidades en el VAR | Imago 7

La Comisión de Árbitros de México salió al paso de la controversia generada tras el duelo entre Atlético de San Luis y Pumas, al negar de manera categórica cualquier violación al protocolo del VAR durante el desarrollo del encuentro.

A través de un comunicado oficial, el organismo arbitral respondió a los señalamientos que surgieron en redes sociales, donde comenzó a circular un video en el que se observa al director arbitral, Horacio Elizondo, dentro de la cabina del VAR en una jugada considerada clave. La difusión de estas imágenes generó cuestionamientos sobre una posible injerencia indebida en la toma de decisiones arbitrales.

Ante este escenario, la Comisión fue enfática al señalar que no existió ninguna falta reglamentaria y que la presencia de personal autorizado dentro de la cabina forma parte de los procedimientos establecidos para supervisar el correcto funcionamiento de la herramienta tecnológica. Asimismo, reiteró que en ningún momento se registró intervención directa en las decisiones del cuerpo arbitral ni incumplimiento de las normas vigentes.

El organismo también respaldó su postura con base en lo establecido en el manual del VAR de la International Football Association Board, entidad encargada de definir y regular las reglas del juego. De acuerdo con dicho documento, existe la figura del “VAR observer”, cuya función es observar y evaluar el desempeño del equipo arbitral durante el uso del sistema.

Sin embargo, el mismo reglamento es claro al establecer que este observador no debe intervenir en las decisiones ni mantener interacción directa con el VAR o el árbitro central, salvo en situaciones excepcionales en las que exista un riesgo evidente de una mala aplicación del protocolo.

Además, el manual detalla que dentro de la sala del VAR únicamente pueden estar presentes el árbitro asistente de video, sus asistentes y, en caso de estar designados, el observador y el responsable técnico. Todos ellos cuentan con funciones estrictamente delimitadas, las cuales excluyen cualquier influencia directa en las determinaciones arbitrales durante el partido.

De esta manera, la Comisión de Árbitros buscó aclarar el contexto de la situación y desestimar las versiones que apuntaban a una posible irregularidad, insistiendo en que el procedimiento se llevó a cabo conforme a los lineamientos establecidos a nivel internacional.

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