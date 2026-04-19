Fortaleza vs Águilas Doradas, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Fortaleza y Águilas Doradas por la fecha 17 del FPC.

Fortaleza vs Águilas Doradas, en vivo | Claro Sports

Poco a poco se va terminando la fase regular de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Fortaleza hace las veces de local en el Estadio Metropolitano de Techo para verse la caras con Águilas Doradas. Los visitantes necesitan tres puntos para seguir con vida en el semestre.

Resultado al momento: Fortaleza – Águilas Doradas | Jornada 17 Liga BetPlay 2026-I

Horario del partido Fortaleza vs Águilas Doradas, hoy 18 de abril

El juego entre bogotanos y antioqueños por la jornada número 17 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I dará inicio a partir de las 8:30 de la noche, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las 7:30 de la noche.

Alineaciones del Fortaleza vs Águilas Doradas para la Fecha 17, al momento

Fortaleza: Miguel Silva; Santiago Cuero, Yesid Díaz, Jhon Balanta ; Joan Cajares, Kevin Balanta, Leonardo Pico, Jhon Velásquez, Andrés Arroyo; Jhoiner Salas y Sebastián Herrera. DT: Sebastián Oliveros.

Miguel Silva; Santiago Cuero, Yesid Díaz, Jhon Balanta ; Joan Cajares, Kevin Balanta, Leonardo Pico, Jhon Velásquez, Andrés Arroyo; Jhoiner Salas y Sebastián Herrera. Águilas Doradas: Iván Arboleda; Dylan Lozano, Hernán Lopes, Joaquín Varela, Frank Lozano; Juan Roa, Javier Mena, Bryan Urueña, Andrés Ricaurte; Jorge Rivaldo y Fabián Charales. DT: Juan David Niño.

¿Quién transmite en vivo el Fortaleza vs Águilas Doradas y dónde mirar en TV y streaming?

El partido válido por una de las últimas fechas del Fútbol Profesional Colombiano 2026-I se podrá sintonizar por la pantalla de Win + Fútbol y Win Sports TV. La plataforma de Win Play también contará con la transmisión del duelo. Así mismo, en Claro Sports, les brindaremos un completo minuto a minuto del juego.

Antecedentes del Fortaleza vs Águilas Doradas, y últimos resultados en la Liga/Copa BetPlay

03.08.2025 | Águilas Doradas 2-2 Fortaleza.

17.02.2025 | Fortaleza 2-1 Águilas Doradas.

14.11.2024 | Fortaleza 0-1 Águilas Doradas.

28.04.2024 | Águilas Doradas 1-1 Fortaleza.

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