Longines Global Champions Tour México, presentado por GNP México Jumping | En vivo, Prueba salto con desempate

Los mejores binomios del mundo compiten en una prueba de 1.50 metros que exige agilidad y técnica

Desde Campo Marte en la Ciudad de México, la actividad del Longines Global Champions Tour México, presentado por GNP México Jumping alcanza uno de sus puntos más altos con la competencia internacional de salto CSI5* a 1.50 metros, disputada bajo el formato contra reloj con desempate, de acuerdo con la Tabla A y el reglamento FEI Art. 220.2.1.2. Este evento, que suma puntos para el ranking Longines de la FEI en el Grupo B, reúne a una amplia lista de binomios de alto nivel que buscarán recorrer el trazado con precisión y velocidad para asegurar su lugar en el jump-off.

Entre los participantes destacan nombres como Emanuele Gaudiano con Chabrello PS, Jordan Coyle con King Kannan GP, Gilles Thomas con Qiara de Kalvarie, así como representantes mexicanos como Andrés Azcárraga con Atlantica du Soleil Z, Eugenio Garza Pérez con Chalouries PS, Federico Fernández con Romeo, Patricio Pasquel con Gazelle SM, Nicolás Pizarro con Chacalua Blue PS, Ana Sofía Legorreta con Bonfois van’t Hof V Santa Rosa, Arturo Parada Vallejo con Mon Faut-Tren, Francisco Pasquel Vega con Dominant 2000 Z y Carlos Hank Guerreiro con H5 Origi Horta.

En total, más de 40 jinetes entran en acción en una prueba que exige control en cada obstáculo y ejecución limpia para evitar penalizaciones. Cabe señalar que los caballos inscritos en esta competencia no podrán participar en otra prueba del programa, lo que refuerza la exigencia física y técnica de la jornada. Sigue todos los detalles de este evento en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

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