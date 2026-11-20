El equipo de la UNAM y los regiomontanos se enfrentan en busca del boleto a la final de la Liga Mayor ONEFA por Claro Sports

Llegó el momento de la verdad para Pumas CU y Borregos Monterrey, que se enfrentarán este viernes 20 de noviembre en busca del boleto a la gran final de la Liga Mayor ONEFA 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Borregos, a las 19:30 horas, tiempo del centro de México y lo podrás disfrutar a través de Claro Sports. Los regiomontanos llegan como sublíderes de la temporada regular, con ocho victorias y una derrota, mientras que los universitarios terminaron en la tercera posición con la misma marca.

Borregos Monterrey buscará aprovechar su condición de local y repetir el triunfo de 73-20 que consiguió sobre Pumas CU durante la fase regular. Sin embargo, los representantes de la UNAM llegan con una racha de victorias desde aquel encuentro y con la motivación de regresar a una final de la ONEFA. Los regiomontanos vienen de eliminar 41-10 a Borregos CEM, mientras que los capitalinos superaron 42-18 a Burros Blancos del IPN en cuartos de final. Solo uno conseguirá el boleto al partido por el campeonato y podrás seguir todas las acciones en vivo por Claro Sports.