Jugando Claro analiza la última jornada del Apertura 2026: liderato, Liguilla y favoritos al título

La Liga MX entra en la última jornada del Apertura 2026 con el liderato de la tabla todavía por definirse. Cruz Azul ocupa la primera posición con 32 puntos, mientras que América y Chivas lo siguen con 30 unidades. La Máquina se enfrentará a Guadalajara en un duelo que puede determinar al superlíder del torneo, mientras que las Águilas visitarán a Tigres con la intención de terminar en la cima. ¿Qué equipo llegará mejor posicionado a la Liguilla?

La jornada 17 también mantiene abierta la pelea por los últimos boletos a la fase final. Atlas visita a FC Juárez con su clasificación asegurada, aunque todavía puede modificar su posición en la tabla. Por su parte, Tijuana recibe al Atlante con la necesidad de sumar tres puntos y esperar una combinación de resultados para continuar en la competencia. En Jugando Claro analizaremos los escenarios de clasificación y las posibilidades de los equipos involucrados.

Además, los mexicanos que militan en Europa regresan a la actividad después de la Fecha FIFA. Santiago Giménez con el Porto, Johan Vásquez con el Genoa, Mateo Chávez con el AZ Alkmaar y Rodrigo Huescas con el Copenhague buscarán sumar minutos con sus respectivos clubes. ¿Quiénes tendrán participación este fin de semana? Sigue la transmisión de Jugando Claro en vivo a través de Claro Sports, donde analizaremos la definición del Apertura 2026 y la actividad de los futbolistas mexicanos en el extranjero.