Jugando Claro en vivo | Sábado 25 de abril

El mejor análisis del fútbol mexicano y la Liguilla en la multiplataforma de Claro Sports

Sigue en vivo Jugando Claro, el espacio de Claro Sports donde cada noche analizamos lo más relevante del futbol a nivel nacional e internacional. Un programa con comentaristas que desmenuzan la jornada, revisan resultados, contextos, momentos clave y las historias que están marcando el mundo del balompié. Aquí encontrarás un análisis claro, directo y actualizado para entender lo más importante del día.

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