Milito ‘culpa’ la falta de contundencia por dejar escapar el liderato del Clausura 2026 tras empate con Tijuana

El entrenador argentino dijo estar tranquilo pese a ello, ya que sus jugadores siguen generando ocasiones de peligro

Chivas cerró la fase regular del Clausura 2026 con un empate sin goles ante Tijuana en el Estadio Akron, resultado que le impidió terminar en la primera posición del torneo. El equipo dirigido por Gabriel Milito concluyó como sublíder, luego de no capitalizar las oportunidades generadas a lo largo del encuentro.

El técnico argentino explicó que la falta de contundencia en los últimos partidos fue determinante para no quedarse con el liderato, pese a que destacó el funcionamiento colectivo mostrado durante gran parte del campeonato. El duelo dejó sensaciones encontradas en el plantel, que terminó con gestos de inconformidad tras no poder reflejar en el marcador su dominio.

Milito asegura estar tranquilo pese a la falta de gol

En conferencia de prensa, Milito señaló que el equipo mantuvo su idea de juego, aunque reconoció que la falta de efectividad fue clave. “El torneo que realizó el equipo fue muy bueno. Terminamos en la segunda posición por diferencia de gol, pero creo que pudimos haber terminado en primera posición”, explicó.

“Quizás en estos últimos dos partidos nos faltó la contundencia que habitualmente tenemos”, declaró el entrenador, al tiempo que subrayó que su equipo generó opciones tanto ante Necaxa como frente a Tijuana. También mencionó que el rendimiento no estuvo en duda, sino la capacidad para concretar las oportunidades.

Gabriel Milito confía en sus jugadores pese a sequía goleadora | Imago7

El estratega consideró normal la reacción de sus jugadores tras el empate. “Es lógico que se vean cabizbajos cuando no se puede tomar ventaja en el marcador”, indicó, en referencia a elementos como Armando González, quien no logró marcar en este compromiso y se quedó con las ganas del bicampeonato de goleo.

En Chivas saben que la Liguilla es un torneo diferente y ya piensan en Tigres

Con el cierre del torneo regular, el conjunto rojiblanco ya tiene definido su rival en los cuartos de final: Tigres. El antecedente inmediato entre ambos equipos se dio en la jornada 14, cuando los felinos se impusieron 4-1 en el Estadio Universitario.

Milito adelantó que el equipo ya analiza ese encuentro como referencia. “En estas instancias no existen partidos sencillos, son todas verdaderas finales”, afirmó, al reconocer la exigencia que representa enfrentar a uno de los equipos más constantes del campeonato.

El técnico aseguró que tendrán tiempo suficiente para preparar la serie. “Tenemos una semana para prepararlo bien y decidir cómo hacerlo”, explicó, al tiempo que anticipó un enfrentamiento disputado entre dos planteles que buscarán avanzar a la siguiente ronda.

Gabi Milito revela que recuperarán a jugadores lesiones a tiempo para enfrentar la Liguilla

En el aspecto físico, Milito informó que el equipo podría recuperar a varios jugadores para la fase final del torneo. José Castillo, Ángel Sepúlveda y Omar Govea se perfilan para estar disponibles, mientras que el caso de Dani será evaluado en los próximos días.

“Vamos a recuperar a José Castillo, a Ángel Sepúlveda y hoy recuperamos a Omar Govea”, señaló, dejando abierta la posibilidad de contar con plantel completo para los cuartos de final. También explicó que se realizarán estudios para conocer el estado del jugador que salió con molestias.

Finalmente, el entrenador dejó claro que la profundidad del equipo será un factor importante. “Cuanto más seamos, mejor para poder elegir”, concluyó, con la mira puesta en una Liguilla en la que Chivas buscará responder tras quedar a un paso del liderato.

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