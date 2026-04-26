Cruz Azul apuesta por la continuidad interna tras la salida de Larcamón

La Máquina nombra a Joel Huiqui tras la salida de Larcamón y apuesta por la continuidad interna para cerrar la fase regular con opciones de liderato y premio económico

El técnico del filial viene a terminar la temporada | Imago7

En un movimiento que combina urgencia competitiva y confianza institucional, Cruz Azul ha decidido encomendar el cierre de su temporada a Joel Huiqui, un rostro familiar dentro de la organización, tras la destitución del técnico Nicolás Larcamón.

Huiqui, exdefensor del club y hasta ahora responsable del equipo sub 21, asumirá el mando del primer equipo en un momento decisivo. Su debut en el banquillo cementero llegará en el último partido de la fase regular, frente a Necaxa, en lo que también marcará el regreso del equipo al Estadio Banorte.

El contexto no podría ser más exigente ni prometedor. Cruz Azul no solo pelea por asegurar un lugar entre los cuatro primeros, lo que le permitiría cerrar como local en los cuartos de final, sino que también tiene al alcance un incentivo adicional: terminar como el equipo con mayor número de puntos del año futbolístico, logro que conlleva un premio económico de un millón de dólares otorgado por la Liga MX.

Durante los días previos a su nombramiento, Huiqui ya había comenzado a perfilar una alineación que refleja continuidad más que revolución. En la portería se perfila Kevin Mier, mientras que la línea defensiva incluiría a Omar Campos por la derecha, acompañado por Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi y Carlos Rotondi. El medio campo estaría a cargo de Charly Rodríguez, Jeremy Márquez y Agustín Palavecino para sostener el equilibrio del equipo. En ataque, la dupla conformada por Gabriel Fernández y José Paradela buscará capitalizar las oportunidades en el último tercio del campo.

La decisión de recurrir a un técnico surgido desde las entrañas del club sugiere una apuesta por la estabilidad en medio de la turbulencia. Para Huiqui, la oportunidad representa tanto un reto inmediato como una posible audición para un rol de mayor permanencia.

Para Cruz Azul, en tanto, el objetivo es claro: cerrar con fuerza una temporada que aún tiene mucho en juego.

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