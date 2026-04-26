América vs Atlas en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? jornada 17

Antecedentes del América vs Atlas y últimos resultados en la Liga MX

En los enfrentamientos más recientes el dominio ha sido claro para el conjunto azulcrema, que ha impuesto condiciones con marcadores contundentes y una notable superioridad ofensiva en la mayoría de los duelos:

Atlas 2-4 América | 24 de agosto de 2025

Atlas 1-3 América | 15 de marzo de 2025

América 3-0 Atlas | 17 de septiembre de 2024

América 2-1 Atlas | 9 de agosto de 2024

Atlas 1-5 América | 2 de marzo de 2024