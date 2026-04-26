América vs Atlas en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? jornada 17
Todas las acciones del cotejo entre capitalinos y tapatíos solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO
Resultados al momento
Estos son los resultados que se han dado durante la jornada 17 del Clausura 2026
Puebla 1-2 Querétaro
Pachuca 0-2 Pumas
Tigres 5-1 Mazatlán
Toluca 4-1 León
Chivas 0-0 Tijuana
Alineaciones confirmadas para el duelo entre América y Atlas
Estos son los hombres elegidos, tanto por André Jardine como por Diego Cocca para encarar el último cotejo de ambos dentro de la fase regular del Clausura 2026:
América: Rodolfo Cota, Israel Reyes, Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Miguel Vázquez, Cristian Borja; Rodrigo Dourado, Erick Sánchez; Alejandro Zendejas, Raphael Veiga y Brian Rodríguez.
Atlas: Camilo Vargas, Gaddi Aguirre, Paulo Ramirez, Rodrigo Schlegel, Jorge Rodríguez, Manuel Capasso, Diego González, Aldo Rocha, Víctor Ríos, Sergio Hernández, Eduardo Aguirre
El Estadio Azteca, impecable para el partido entre América y Atlas
Liga MX: alineaciones del América vs Atlas para la jornada 17, al momento
Estas serían las alineaciones a aplicar por parte de André Jardine y Diego Cocca para encarar su compromiso de la jornada 17 del Clausura 2026.
America: Cota, Violante, Reyes, Juárez, Vázquez, Borja; Dourado, Sánchez; Zendejas, Veiga y Rodríguez.
Atlas: Vargas, Ferrareis, Capasso, Schlegel, Rodríguez, Rocha, González, Ríos, Ramírez, Hernández y Aguirre.
Clausura 2026: horario del partido América vs Atlas, hoy 25 de abril de 2026
El partido a celebrase en la cancha del Estadio Azteca arrancará en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?
La última jornada del Clausura 2026 nos trae este emocionante partido entre América y Atlas, en el que ambos se juegan mucho de cara a la Liguilla. Según la página caliente.mx, las Águilas con amplias favoritas para llevarse el triunfo con -176, mientras que el empate da +280 y una victoria de los rojinegros paga +540.
¿Dónde ver en vivo el América vs Atlas? Canales de TV y transmisión streaming
El partido lo podrás seguir a través de la señal de Canal 5 de televisión abierta, por TUDN en televisión restringida y por el sistema de streaming de Vix+.
Antecedentes del América vs Atlas y últimos resultados en la Liga MX
En los enfrentamientos más recientes el dominio ha sido claro para el conjunto azulcrema, que ha impuesto condiciones con marcadores contundentes y una notable superioridad ofensiva en la mayoría de los duelos:
Atlas 2-4 América | 24 de agosto de 2025
Atlas 1-3 América | 15 de marzo de 2025
América 3-0 Atlas | 17 de septiembre de 2024
América 2-1 Atlas | 9 de agosto de 2024
Atlas 1-5 América | 2 de marzo de 2024
¡Bienvenidos a la fiesta de la Liga MX!
Buenas tardes damas y caballeros. Las acciones de la jornada 17 del Clausura 2026, última de la fase regular del torneo, continúa en la cancha del Estadio Azteca, con el duelo entre las Águilas del América ante los Rojinegros del Atlas.
Un encuentro con tintes de final es el que veremos la noche de este sábado en el Coloso de Santa Úrsula. Las Águilas se encuentran en el sexto lugar con 25 puntos, mientras que los Zorros, con 23 unidades, se ubica en el séptimo peldaño. Ambos se encuentran en este momento en zona de clasificación, sin embargo, si desean no depender de resultados de terceros necesitan ganar sí o sí su encuentro de este fin de semana.
No te pierdas las acciones del duelo entre América y Atlas de la fecha 17 del Clausura 2026, solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.