Se apaga Mazatlán FC: el final de un proyecto en la Liga MX con un centenar de derrotas

Mazatlán FC cierra su etapa en la Liga MX tras su derrota ante Tigres y deja su lugar al Atlante

Mazatlán se despide del fútbol mexicano | Imago 7

Mazatlán FC cerró su etapa en la Liga MX este 25 de abril de 2026, con una derrota 5-1 ante Tigres en el Estadio Universitario. El resultado marcó el final de un proyecto que se mantuvo durante casi seis años en el fútbol mexicano, tras su llegada en 2020 como sustituto de Monarcas Morelia. La despedida llegó antes de alcanzar su sexto aniversario, en un contexto que deja preguntas sobre el futuro de la plaza en Sinaloa.

El club nació en medio de la reestructuración del fútbol mexicano durante la pandemia, con el objetivo de consolidarse en la Primera División. Sin embargo, su recorrido se caracterizó por la falta de resultados que le permitieran competir por los primeros lugares. A lo largo de su existencia, Mazatlán FC no logró clasificar a la Liguilla, aunque tuvo dos participaciones en el repechaje, sin avanzar a la fase final.

En términos deportivos, el equipo disputó 204 partidos en la Liga MX. Su balance quedó en 48 victorias, 56 empates y 100 derrotas, cifra que se confirmó en su último encuentro ante Tigres. En el rubro ofensivo, anotó 231 goles, mientras que recibió 340, lo que derivó en una diferencia de -109.

El último partido también dejó un dato que resume su paso por la categoría. Con la goleada en contra en Monterrey, el club alcanzó las 100 derrotas en su historial en Primera División. Este registro refleja las dificultades que enfrentó para sostener un proyecto competitivo dentro de la liga.

Jugadores de Mazatlán | Imago7

Durante su paso por el torneo, el equipo tuvo nueve entrenadores en el banquillo. Entre ellos hubo técnicos de distintas nacionalidades, incluidos mexicanos, argentinos, españoles y un uruguayo. En su etapa final, Sergio Bueno asumió el cargo en el Clausura 2026, con un balance de cuatro triunfos, tres empates y seis derrotas.

En el ámbito administrativo, Mazatlán también enfrentó sanciones económicas derivadas de su posición en la tabla de cociente. A lo largo de varias temporadas acumuló multas que alcanzaron los 146 millones de pesos, en un periodo en el que no existía el ascenso ni el descenso. Para el ciclo 2025-2026, estas sanciones dejaron de aplicarse.

El desarrollo de fuerzas básicas tampoco logró consolidarse como una base sólida para el primer equipo. En su último torneo, la categoría sub 21 terminó en el último lugar, mientras que la sub 19 cerró su participación con una derrota amplia ante Tigres. La sub 17 no logró figurar en la tabla, y solo la sub 15 se mantuvo en competencia por un lugar en la fase final de su categoría.

Mazatlán disputaba sus encuentros como local en un estadio con capacidad cercana a los 25 mil espectadores, inmueble que cambió de nombre con el paso de los años. Con su salida de la Liga MX, la plaza queda sin representación en la máxima categoría. Además, deja un dato particular en su historial: Pumas fue el único rival al que no logró vencer en sus enfrentamientos directos. Con este cierre, concluye la historia del equipo en Primera División, mientras se abre una nueva etapa para la sede que ocupó en el fútbol mexicano.

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