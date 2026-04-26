Juárez vs Atlético de San Luis, en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? jornada 17

Bravos y Potosinos se despiden del Clausura 2026

Juárez vs San Luis en vivo | Claro Sports

Antecedentes del Juárez vs Atlético de San Luis y últimos resultados en la Liga MX

El duelo más reciente se inclinó para los Bravos, aunque se han repartido la rivalidad sin dejar empates en los último cinco partidos.

Atlético de San Luis 1-2 FC Juárez | Apertura 2025

Atlético de San Luis 1-0 FC Juárez | Clausura 2025

FC Juárez 2-4 Atlético de San Luis | Apertura 2024

Atlético de San Luis 2-3 FC Juárez | Clausura 2024

FC Juárez 3-2 Atlético de San Luis | Apertura 2023

¿Dónde ver en vivo el Juárez vs Atlético de San Luis? Canales de TV y transmisión streaming

El partido se podrá seguir por la señal de Azteca 7 y FOX One, además de tener todos los detalles en el minuto a minuto de Claro Sports

Clausura 2026: horario del partido Juárez vs Atlético de San Luis, hoy 25 de abril de 2026

El partido entre Juárez y Atlético de San Luis se podrá seguir en punto de las 21:00 horas tiempo de la Ciudad de México, duelo en el que ambos equipos se despiden del torneo

Juárez vs Atlético de San Luis EN VIVO

La jornada 17 del Clausura 2026 continúa este sábado con un enfrentamiento en la frontera donde FC Juárez recibe al Atlético de San Luis en un partido que, aunque ya no tiene implicaciones directas en la clasificación, sí pone en juego el orgullo de ambos equipos.

Los Bravos llegan golpeados tras una racha negativa que los dejó fuera de toda posibilidad de Liguilla, por lo que buscarán despedirse de su afición con una actuación digna y cortar la sequía de triunfos en casa. El equipo de Pedro Caixinha ha tenido dificultades para sostener resultados, situación que intentará revertir en este cierre de torneo. Por su parte, Atlético de San Luis también afronta este compromiso sin opciones de avanzar, pero con la intención de cerrar con mejores sensaciones luego de recuperar confianza en su más reciente presentación. Además, el conjunto potosino tendrá la mira puesta en Joao Pedro, quien sigue en la pelea por el liderato de goleo y buscará sumar una nueva anotación.

Sin presión en la tabla, pero con el deseo de terminar de la mejor manera, ambos equipos prometen un duelo abierto en el que intentarán dejar una última buena impresión en el Clausura 2026.

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