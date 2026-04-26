¡A lo Atlas! Poncho González firma golazo y los rojinegros derrotan al América en los minutos finales

Parecía que ambas escuadras firmaban el empate, pero una gran jugada del atacante mexicano terminó venciendo la cabaña azulcrema. Las Águilas se medirán a Pumas en los cuartos de final

Ponchito le da el triunfo al Atlas y les asegura Liguilla | Imago7

Las Águilas del América pecan de soberbia en el cierre de la fase regular, y en el pecado llevan la penitencia. Solitario gol de Alfonso González en el tiempo agregado le da la victoria a los Rojinegros del Atlas, y con ello confirman su acceso a los cuartos de final del Clausura 2026. Por su parte, los capitalinos se conforman con el octavo lugar del torneo, situación que termina dando forma a la serie ante los Pumas de la UNAM, líder del torneo, en la Fiesta Grande del Fútbol Mexicano.

Ambas escuadras, al ya saberse dentro de la Liguilla poco pofrecieron al ataque en gran parte del primer tiempo; sin embargo un momento clave llegó al minuto 23, cuando un centro al área terminó en un cabezazo de Miguel Vázquez y un desvío de Víctor Ríos que fue revisado en el VAR por una posible mano. Tras la revisión, el árbitro señaló penal a favor del América, Raphael Veiga tomó el balón y terminó ejecutando al centro, con un disparo endeble, que permitió la intervención de Vargas.

La polémica se instaló de inmediato. En las repeticiones se observó que el portero de Atlas se encontraba adelantado al momento del contacto con el balón, sin tener los pies completamente sobre la línea de gol. A pesar de ello, el árbitro no ordenó repetir el penal, lo que generó debate en torno a la decisión y la debida intervención del videoarbitraje.

Más allá de la jugada, el partido se desarrolló con intentos en ambas áreas. América buscó con disparos de media distancia, como el intento de Israel Reyes que se fue por encima del arco, mientras Brian Rodríguez generó peligro con un remate que fue desviado antes de llegar a portería. Atlas, por su parte, mantuvo la posesión en varios lapsos, aunque con pocas llegadas claras.

Antes del descanso, el encuentro mantuvo la misma dinámica. Sergio Hernández estuvo cerca de abrir el marcador para Atlas, pero su disparo fue bloqueado por la defensa, mientras el América intentó cerrar el primer tiempo con mayor presencia en campo rival. El marcador se mantuvo sin goles al finalizar la primera mitad.

En la segunda parte, ambos equipos buscaron modificar el trámite con cambios. América dio ingreso a Henry Martín, mientras Atlas ajustó su mediocampo con la entrada de Alfonso González. A pesar de los movimientos, el juego continuó con pocas llegadas a portería y con la disputa concentrada en el medio campo.

Las opciones más claras llegaron en la recta final. Diego González remató un centro que fue contenido por Rodolfo Cota, mientras Vinicius Lima intentó con un disparo que pasó cerca del poste. Ninguna de las dos jugadas logró romper el empate en el marcador.

¡GOOOOOL DEL ATLAS! ¡ATLAS ASEGURA SU BOLETO A LA LIGUILLA! ⚽🔴



Ponchito anota en el agregado, aprovechó el error de Cáceres y puso el 0-1 #SabadoFutbolero pic.twitter.com/wmjIsHRPp7 — TUDN MEX (@TUDNMEX) April 26, 2026

Cuando todo parecía que ambas escuadras firmaban el empate, un error de la defensa americanista permitió una excelsa jugada de ‘Ponchito’ González en lo linderos del área local. El exelemento de Rayados se hizo de la posesión del balón, realizó un par de recortes, penetró el área y sacó disparo de izquierda, que terminó entrando pegado al poste izquierdo de Cota. La de gajos besó las redes y el Azteca quedó en silencio, mientras los jugadores de los Zorros festejaban el gol del triunfo.

Con este gol, los tapatíos alcanzan el sexto lugar de la tabla general con 26 puntos y esperan rival para la Liguilla, el cual se conocerá al final de la fase regular. Por su parte, el América no se moverá del octavo sitio con sus 25 unidades, y con ello garantiza su duelo ante los Pumas en una edición del Clásico Capitalino, que desde ahora ya se perfila como la serie a seguir en la Liguilla del Clausura 2026

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