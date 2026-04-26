Pumas toca la cima: rompe su récord de puntos y domina el Clausura 2026

Pumas alcanza el liderato del Clausura 2026 con 36 puntos y firma la mejor fase regular en su historia reciente.

Pumas y Efraín Juárez hacen historia | Claro Sports

Pumas cerró el Clausura 2026 en la cima de la Liga MX tras vencer a Pachuca en la última jornada, resultado que le permitió asegurar el liderato general y establecer una nueva marca en su historia. El conjunto universitario alcanzó 36 puntos, superando su anterior registro de 35, que había conseguido en el Apertura 2015. La diferencia de goles fue determinante para quedarse con el primer lugar, al terminar con +17, por encima de Chivas, que finalizó con +16.

El equipo dirigido por Efraín Juárez firmó una fase regular consistente, con un balance de 10 victorias, seis empates y una sola derrota. A lo largo de las 17 jornadas, sumó 34 goles a favor y recibió 17, números que reflejan el rendimiento que lo llevó a ocupar el primer puesto. El liderato llegó en la última fecha, siendo la única jornada en la que se colocó en la cima.

Este logro representa la quinta ocasión en la que Pumas finaliza como líder general en torneos de Liga MX. Las anteriores se registraron en las temporadas 1976-77, 1984-85, 1990-91 y en el Apertura 2015. En ese torneo, también bajo el mando de Guillermo Vázquez, el equipo había alcanzado su mejor cosecha de puntos hasta ese momento.

El antecedente más cercano de un liderato auriazul dejó una referencia importante en su historia reciente. En el Apertura 2015, Pumas terminó la fase regular en el primer lugar tras sumar 11 triunfos, dos empates y cuatro derrotas. En aquella campaña logró avanzar hasta la final, donde enfrentó a Tigres.

Festejo del Memote | Alejandra Suárez/Claro Sports

La serie por el título se definió en dos partidos. En la ida, Tigres tomó ventaja con una diferencia de tres goles. En la vuelta, Pumas logró igualar el marcador global, lo que llevó el encuentro a tiempo extra y posteriormente a una definición por penales. En esa instancia, el equipo universitario no pudo quedarse con el campeonato.

En el Clausura 2026, el camino hacia el liderato se construyó desde las primeras jornadas. El equipo inició con un empate ante Querétaro como visitante y después consiguió una victoria ante Tigres. Más adelante, alternó empates con triunfos, incluyendo una goleada frente a Santos y una remontada ante Puebla.

El desarrollo del torneo incluyó momentos de exigencia, con empates en plazas complicadas como Tijuana, Cruz Azul y Guadalajara. La única derrota del equipo llegó en la jornada 9 ante Toluca, resultado que no modificó el rumbo del equipo en la competencia.

En la recta final, Pumas encadenó una serie de victorias que definieron su posición en la tabla. Los triunfos ante Necaxa, América, Mazatlán, Atlético de San Luis, Juárez y Pachuca fueron clave para alcanzar el liderato. Con este cierre, el equipo llega a la Liguilla con el mejor registro de puntos en su historia, en busca de trasladar ese rendimiento a la fase final del torneo.

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