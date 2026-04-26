¿Despedida? Abreu revela consejo a Gilberto Mora previo al inicio del Mundial 2026

El estratega uruguayo también se rindió en elogios a Efraín Juárez por terminar como líder del Clausura 2026 con Pumas

Abreu reveló que aconsejó a Gil Mora previo al Mundial 2026 | Imago7

Tijuana cerró su participación en el Clausura 2026 con un empate sin goles ante Chivas en el Estadio Akron, resultado que dejó al equipo sin posibilidades de acceder a la Liguilla después del triunfo del Atlas. Tras el encuentro, Sebastián Abreu habló en conferencia de prensa sobre distintos temas, entre ellos el consejo que le dio a Gilberto Mora, previo a la Copa del Mundo.

El técnico uruguayo reveló que ha conversado con el joven futbolista sobre su posible participación en la Copa del Mundo 2026, destacando la oportunidad que representa disputar un torneo de esa magnitud en territorio nacional. Abreu centró su mensaje en la importancia de disfrutar el momento más allá de los resultados.

“Con Gil obvio que hablamos de esa situación y lo único que le digo que aproveche disfrutar un privilegio, porque no es solo la Copa del Mundo, sino que seguramente él va a tener el privilegio que otros no, de jugar en su país”, expresó el entrenador.

El estratega insistió en que el Mundial representa una experiencia única en la carrera de cualquier jugador, por lo que consideró que Mora debe enfocarse en vivir el proceso sin condicionantes. “Siempre la Copa del Mundo es espectacular, es recibirte de futbolista profesional, es lo máximo que te puede tocar”, añadió.

Abreu también hizo énfasis en la incertidumbre que rodea la carrera de un futbolista, señalando que no hay garantía de disputar múltiples Copas del Mundo. “Independiente de que él tiene una edad joven, que puede tener cinco o seis mundiales, los imponderables del fútbol nunca se saben”, comentó, al tiempo que recomendó no alterar su estilo de juego.

El técnico de Xolos destacó las cualidades del jugador, tanto en lo técnico como en lo táctico. “Que no se mueva ni una línea de lo que es el fútbol que él genera, ese fútbol inteligente y productivo para adelante”, señaló, además de reconocer la madurez que ha mostrado pese a su edad.

El Loco Abreu se rindió ante la labor de Efraín Juárez con los Pumas

En otro tema, Abreu se refirió al trabajo de Efraín Juárez al frente de Pumas, equipo que terminó como líder del torneo. Tijuana estuvo cerca de enfrentar a los universitarios en la fase final, pero el el triunfo del Atlas por 1-0 sobre el América en el Estadio Azteca, dejó fuera de toda posibilidad a los fronterizos.

“Muy bien, muy buen entrenador mexicano. Ha comprobado y demostrado en el exterior y ahora acá a nivel nacional”, declaró, en referencia al desempeño del técnico. También resaltó la capacidad de Juárez para sostener su idea de juego en momentos complejos.

Finalmente, el entrenador de Xolos reconoció el cierre de torneo de Pumas. “Tenía la convicción clara de que iba por el camino correcto y consolidó en este torneo un excelente trabajo porque terminó líder del fútbol mexicano”, concluyó, destacando el proceso que llevó al equipo universitario a la cima de la clasificación.

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