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En Jugando Claro analizamos la clasificación de la Selección Mexicana Femenil al Mundial de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, tras derrotar 4-2 a Haití en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W. Con un doblete de Jacqueline Ovalle y los goles de Diana Ordóñez y Maricarmen Reyes, el equipo dirigido por Pedro López aseguró el regreso de México a una Copa del Mundo después de 12 años y al futbol olímpico femenil tras 24 años de ausencia. ¿Qué representa este resultado para el desarrollo del futbol femenil en México?

También repasamos lo sucedido en los partidos de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX. Toluca consiguió su clasificación a semifinales tras empatar 2-2 ante Atlas en el Estadio Jalisco y ganar la eliminatoria por 4-2 en el marcador global. Los dirigidos por Antonio Mohamed respondieron con anotaciones de Alexis Vega y Helinho después de que los Rojinegros igualaran la serie.

Además, analizamos el enfrentamiento entre América y Monterrey en el Estadio Azteca, donde se define otro boleto a las semifinales. Después del empate sin goles en el partido de ida, las Águilas cuentan con la ventaja de su posición en la tabla, mientras que Rayados necesita una victoria para continuar en la competencia. Sigue Jugando Claro en vivo a través de Claro Sports, con toda la información, las opiniones y el debate sobre la clasificación de México Femenil y la definición de los cuartos de final de la Liga MX.