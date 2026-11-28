Atlas vs Toluca en vivo, cuartos de final del Apertura 2026: resultado y goles del partido de vuelta, hoy 28 de noviembre
Los choriceros llegan con dos goles de ventaja. La posición de la tabla favorece a los tapatíos, por lo que solo necesitan dos tantos de diferencia para acceder a semifinales
¿A qué hora juega Atlas vs Toluca y dónde ver hoy 28 de noviembre la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026?
El partido Atlas vs Toluca se disputará este sábado 28 de noviembre de 2026 a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Jalisco de Guadalajara.
La transmisión podrá seguirse por Canal 5 en televisión abierta y TUDN en televisión de paga. Para verlo por internet estarán disponibles ViX y LayvTime. Además, Claro Sports tendrá el seguimiento del partido con minuto a minuto, alineaciones, goles, jugadas y resultado de la serie.
Atlas terminó la fase regular en el cuarto lugar con 28 puntos, mientras Toluca fue quinto con 27. Esa diferencia en la clasificación es la que permite al conjunto rojinegro avanzar en caso de que el marcador global termine empatado.
¡Bienvenidos a la fiesta de la Liga MX!
Buenas tardes damas y caballeros. Atlas llega al partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 con la obligación de remontar ante Toluca. Los rojinegros perdieron 2-0 en el Estadio Nemesio Diez, sin embargo la posición que consiguieron durante la fase regular les permite avanzar si logran igualar el marcador global.
El equipo dirigido por Hernán Crespo tendrá como escenario el Estadio Jalisco, donde deberá buscar al menos dos goles para darle la vuelta a la eliminatoria. Toluca, por su parte, cuenta con la ventaja de que un empate, una victoria o incluso una derrota por un gol le permitirá instalarse en las semifinales.
No te pierdas las acciones del duelo entre rojinegros y escarlatas dentro de la fase de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.