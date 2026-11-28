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¿A qué hora juega Atlas vs Toluca y dónde ver hoy 28 de noviembre la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026?

El partido Atlas vs Toluca se disputará este sábado 28 de noviembre de 2026 a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Jalisco de Guadalajara.

La transmisión podrá seguirse por Canal 5 en televisión abierta y TUDN en televisión de paga. Para verlo por internet estarán disponibles ViX y LayvTime. Además, Claro Sports tendrá el seguimiento del partido con minuto a minuto, alineaciones, goles, jugadas y resultado de la serie.

Atlas terminó la fase regular en el cuarto lugar con 28 puntos, mientras Toluca fue quinto con 27. Esa diferencia en la clasificación es la que permite al conjunto rojinegro avanzar en caso de que el marcador global termine empatado.