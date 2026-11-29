América vs Monterrey en vivo, cuartos de final del Apertura 2026: resultado y goles del partido de vuelta, hoy 28 de noviembre
América y Monterrey definen el boleto a semifinales del Apertura 2026 tras empatar 0-0 en la ida. Las Águilas avanzan con otro empate, mientras que Rayados está obligado a ganar
En otras noticias…
El Atlas está derrotando 1-0 al Toluca al minuto 16, con el gol de penal de Aldo Rocha para poner el global 2-1 a favor de los Diablos. Los Rojinegros se mantienen con vida en la eliminatoria.
El Estadio Azteca tendrá dos partidos de Liguilla en días consecutivos
El América vs Monterrey será el primero de los dos encuentros de eliminación directa que recibirá el Coloso de Santa Úrsula durante este fin de semana. Cruz Azul y León disputarán su partido de vuelta este domingo 29 de noviembre, también en el Estadio Azteca.
El césped del Estadio Azteca, a prueba tras la NFL
El Coloso de Santa Úrsula vuelve a recibir actividad futbolística después del encuentro de la NFL entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers. Las imágenes captadas por Claro Sports después de aquel compromiso mostraron algunos desprendimientos superficiales del césped y marcas del emparrillado, por lo que el inmueble tuvo que acondicionar el terreno de juego para la Liguilla.
América reduce el precio de los boletos a horas del partido
Ante la baja demanda de entradas para el encuentro frente a Monterrey, América redujo el costo de algunas localidades del Estadio Azteca. Los boletos de las zonas Norte y Sur, en las secciones 500 y 600, pasaron de 529 a 411 pesos, mientras que el resto de las localidades mantuvo sus precios.
¿Quién estará en el VAR del América vs Monterrey?
Salvador Pérez estará al frente del videoarbitraje durante el encuentro en el Estadio Azteca, acompañado por Michael Caballero como AVAR. La actuación arbitral estará bajo observación después de la polémica que generó la expulsión de Ricardo Chávez en el primer episodio de la eliminatoria.
Luis Enrique Santander, el encargado de impartir justicia
La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol designó a Luis Enrique Santander como árbitro central para el partido de vuelta entre América y Monterrey. El silbante estará acompañado por Alberto Morín y Alejandro Morales como asistentes, mientras que Abraham Quirarte será el cuarto árbitro.
Ricardo Chávez, la baja obligada de Rayados
El lateral derecho de Monterrey se perderá el partido de vuelta tras recibir una tarjeta roja por una entrada sobre Óscar Perea durante el encuentro de ida. Ricardo Chávez dejó a Rayados en inferioridad numérica durante prácticamente todo el compromiso, situación que obligó a Matías Almeyda a modificar su planteamiento.
Brian Rodríguez, la esperanza del ataque americanista
Después de ingresar como suplente en el partido de ida, Brian Rodríguez apunta a regresar a la titularidad para el encuentro decisivo ante Monterrey. El extremo uruguayo representa una de las principales alternativas ofensivas de Guillermo Almada, en un equipo que necesita recuperar su contundencia frente a la portería rival.
Monterrey domina las eliminatorias desde los torneos cortos
Desde la instauración de los torneos cortos, América y Monterrey se han encontrado en ocho eliminatorias de la Liga MX antes del Apertura 2026. Rayados consiguió avanzar o conquistar el título en cinco de esas series, mientras que las Águilas se impusieron en las tres restantes.
Tampoco hay un dominador en los cuartos de final
Antes del Apertura 2026, América y Monterrey se habían encontrado en cuatro ocasiones en los cuartos de final del fútbol mexicano. Las Águilas avanzaron en las temporadas 1981-82 y 1983-84, mientras que Rayados consiguió la clasificación en el Apertura 2009 y Apertura 2025.
América vs Monterrey iguala una marca del Clásico Nacional
Con la eliminatoria del Apertura 2026, América y Monterrey alcanzaron los 13 enfrentamientos en fases de eliminación directa de la Liga MX, la misma cantidad de series que han protagonizado las Águilas y las Chivas. El enfrentamiento entre América y Cruz Azul encabeza este registro con 19 eliminatorias.
América y Monterrey, una rivalidad completamente igualada en Liguilla
América y Monterrey se han enfrentado en 12 eliminatorias de la Liguilla del fútbol mexicano antes del Apertura 2026, con un balance de seis series ganadas por cada institución. El equipo que consiga avanzar esta noche tomará ventaja en el historial de enfrentamientos directos.
Rayados y sus números fuera de casa
Monterrey presenta un balance equilibrado en sus partidos como visitante durante el Apertura 2026. El conjunto regiomontano registra cuatro victorias, cuatro derrotas y un empate fuera de casa. Esta noche solamente le sirve el triunfo.
América duplicó los remates de Monterrey en la ida
Las Águilas registraron 19 disparos totales durante el partido de ida, frente a ocho de Monterrey. Los capitalinos también dominaron en remates a portería, con ocho intentos por apenas uno de los regiomontanos.
¿Cuándo fue la última victoria del América en el Estadio Azteca?
El conjunto azulcrema no gana en el Coloso de Santa Úrsula desde el pasado 29 de agosto, cuando derrotó 2-0 al Puebla en la jornada 6. Han transcurrido 91 días desde aquella victoria, por lo que los dirigidos por Guillermo Almada tienen la oportunidad de terminar con tres meses sin festejar un triunfo en su estadio.
Seis partidos sin ganar para las Águilas
América llega al encuentro de vuelta con una racha de seis partidos consecutivos sin conseguir una victoria, producto de cuatro empates y dos derrotas. Su último triunfo se remonta al pasado 21 de octubre, cuando derrotó 5-2 al Atlas en el Estadio Jalisco.
América, la mejor ofensiva del Apertura 2026
Pese a las dificultades que ha presentado en las últimas jornadas, América terminó la fase regular como el equipo con mayor producción ofensiva del campeonato. Las Águilas registraron 38 goles en 17 partidos, uno más que Cruz Azul y nueve más que Monterrey, que terminó con 29 anotaciones.
Así marcha la Liguilla del Apertura 2026
Tras los partidos de ida de los cuartos de final, Cruz Azul cuenta con una ventaja de 4-0 sobre León, Toluca supera 2-0 al Atlas y Pachuca aventaja 2-1 a Chivas. América y Monterrey protagonizan la única eliminatoria que llegó igualada a los encuentros de vuelta.
¿Puede haber tiempos extra o penales?
El reglamento de la Liga MX establece que, en los cuartos de final y las semifinales, el empate en el marcador global favorece al equipo mejor ubicado en la tabla general. Por ello, no habrá tiempos extra ni tanda de penales en el América vs Monterrey, independientemente del resultado de esta noche.
Rayados, obligado a conquistar el Estadio Azteca
Monterrey necesita una victoria por cualquier marcador para eliminar al América. El conjunto dirigido por Matías Almeyda no puede especular con el resultado, pues incluso un empate con anotaciones significaría su eliminación del Apertura 2026.
¿Qué necesita América para clasificar a semifinales?
Al América le basta con ganar o empatar por cualquier marcador para conseguir su boleto a la siguiente ronda. Las Águilas terminaron la fase regular en la tercera posición con 30 puntos, mientras que Monterrey ocupó el sexto puesto con 27 unidades, por lo que el criterio de desempate favorece a los capitalinos.
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026?
De acuerdo con los momios de caliente.mx, América parte como favorito para llevarse la victoria en el encuentro de vuelta de los cuartos de final, pese a que atraviesa una racha de seis partidos consecutivos sin ganar y no consigue un triunfo como local desde la jornada 6, cuando derrotó al Puebla.
Monterrey aparece como el resultado menos probable para las casas de apuestas, aunque cuenta con el antecedente de haber eliminado a las Águilas hace un año. Estos son los momios correspondientes al resultado del encuentro durante los 90 minutos reglamentarios:
América: -103
Empate: +245
Monterrey: +275
Antecedentes América vs Monterrey, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
El balance de los últimos cinco enfrentamientos entre ambas instituciones favorece al conjunto de Coapa, con dos victorias, dos empates y una derrota. Sin embargo, el antecedente más reciente en una eliminatoria directa favorece a los regiomontanos.
Hace un año, ambos equipos también se encontraron en los cuartos de final de la Liga MX. En aquella ocasión, Monterrey eliminó al América con un marcador global de 3-2, pese a perder el encuentro de vuelta en la capital del país. Ahora, las Águilas tienen la oportunidad de cobrar revancha ante su afición.
Monterrey 0-0 América | Apertura 2026 | Cuartos de final, ida
América 1-1 Monterrey | Apertura 2026
América 1-0 Monterrey | Clausura 2026
América 2-1 Monterrey | Apertura 2025 | Cuartos de final, vuelta
Monterrey 2-0 América | Apertura 2025 | Cuartos de final, ida
Alineaciones América vs Monterrey, al momento: así salen a los cuartos de final del Apertura 2026
América podría realizar modificaciones en su once inicial respecto al encuentro de ida, con Brian Rodríguez y Henry Martín como alternativas para reforzar el ataque, luego de que las Águilas se quedaran sin anotaciones en su visita al Gigante de Acero.
Por su parte, Monterrey tendrá que ajustar su planteamiento ante la ausencia de Ricardo Chávez por suspensión. El conjunto regiomontano necesita marcar para romper la igualdad en el marcador global y conseguir su boleto a las semifinales.
Alineaciones probables, a la espera de la confirmación oficial:
América: Rodolfo Cota; Kevin Álvarez, Santiago Bueno, Santiago Ramos Mingo, Israel Reyes; Edwin Cerrillo, Erick Sánchez, Alejandro Zendejas, Carlos Álvarez, Brian Rodríguez y Henry Martín.
Monterrey: Luis Cárdenas; Orbelín Pineda, Alonso Aceves, Víctor Guzmán, Gerardo Arteaga; Óliver Torres, Jorge Rodríguez, Luca Orellano, Jesús Corona, Lucas Ocampos y Roberto de la Rosa.
¿A qué hora juega América vs Monterrey y dónde ver hoy 28 de noviembre la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026?
El partido entre América y Monterrey está programado para este sábado 28 de noviembre a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, sobre la cancha del Estadio Banorte, anteriormente conocido como Estadio Azteca.
La transmisión estará disponible en televisión abierta a través de Canal 5 y Azteca 7, así como por TUDN y las plataformas digitales ViX y Azteca Deportes. Además, en Claro Sports podrás seguir nuestro minuto a minuto en directo, con todas las acciones, goles, polémicas, el resultado y las reacciones de los protagonistas.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del América vs Monterrey, cuartos de final vuelta Liga MX Apertura 2026!
América y Monterrey definen su futuro en la Liguilla este sábado 28 de noviembre, cuando se enfrenten en el Estadio Azteca por el partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX. La eliminatoria permanece igualada tras el empate 0-0 en el Gigante de Acero, donde las Águilas no pudieron aprovechar la superioridad numérica tras la expulsión de Ricardo Chávez en los primeros minutos del encuentro.
El conjunto azulcrema tiene el reglamento a su favor, pues una victoria o un empate por cualquier marcador le permitirá acceder a las semifinales, gracias a su mejor posición en la tabla general. Por su parte, los Rayados necesitan ganar en territorio capitalino para mantenerse en la lucha por el campeonato y repetir la eliminación de los azulcremas del Apertura 2025.