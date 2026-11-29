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Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026?

De acuerdo con los momios de caliente.mx, América parte como favorito para llevarse la victoria en el encuentro de vuelta de los cuartos de final, pese a que atraviesa una racha de seis partidos consecutivos sin ganar y no consigue un triunfo como local desde la jornada 6, cuando derrotó al Puebla.

Monterrey aparece como el resultado menos probable para las casas de apuestas, aunque cuenta con el antecedente de haber eliminado a las Águilas hace un año. Estos son los momios correspondientes al resultado del encuentro durante los 90 minutos reglamentarios:

América: -103

Empate: +245

Monterrey: +275