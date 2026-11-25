Repase cómo son las cuentas de cada equipo en la cuenta regresiva para el ascenso a la Liga BetPlay 2027.

El camino rumbo a la Liga BetPlay 2027 | Vizzor

Se va bajando el telón del Torneo BetPlay. Quedan pocos partidos para conocer los dos ascendidos a la Liga del próximo año. De 16 equipos en total, solamente un par podrán retomar su lugar en la máxima categoría del fútbol colombiano. Deportes Quindío, Envigado y Real Cartagena son los más opcionados para ello.

Quindío está a medio paso de asegurar su boleto a la ‘A’. Derrotó a Boca Juniors en la final de ida (0-2) por el segundo semestre, y de hecho está a un solo juego de asegurar el boleto a la primera categoría por ser líder en reclasificación. Ahora bien, del otro lado esperan Envigado y Real Cartagena para aspirar por el segundo boleto. Boca seguiría vivo si logra la épica y firma la voltereta para llevarse la cita cumbre.

Todos estos clubes pasaron por un largo año para tener chances matemáticas de acceder a la Liga. Ni se diga el Quindío, líder de la tabla acumulada y al que normalmente le suelen pasar contratiempos que han frustrado oportunidades de ascender. A través de Claro Sports, le explicamos cómo es el formato de la ‘B’ y cómo los equipos pueden firmar el ascenso.

¿Qué equipos juegan el Torneo BetPlay Dimayor 2026 y cómo se divide el campeonato?

En total participan 16 equipos de la Segunda División. Cabe anotar que Boyacá Chicó y Jaguares de Córdoba sentenciaron el regreso a la categoría B el presente año por sus flojos resultados, viéndose comprometidos en la tabla del descenso.

El torneo se divide en dos semestres. Cada edición tiene su propio campeón, pero no asegura ascenso el simple hecho de levantar el título. Es importante tener en cuenta la tabla acumulada con los puntos que cada uno ha conseguido. Eso le da un espaldarazo a los clubes que más han sumado en todo el año.

¿Cómo se definen los ascensos a la Liga BetPlay 2027? Repechaje y reglamento de la final

Hay dos cupos de ascenso a la Liga, contemplando cuatro mecanismos: campeón de cada semestre, la gran final del año y repechaje. No es necesario que haya una gran final del año, pero todo depende de quiénes logran título y cómo terminan ubicados en la reclasificación.

Si un equipo se corona campeón de los dos torneos, automáticamente se lleva el primer ascenso. El segundo cupo se define a través de un repechaje entre los dos mejores ubicados en reclasificación, sin la presencia de una gran final.

Si los campeones de los dos semestres terminan primeros y segundos en la reclasificación, ambos ascienden directamente sin gran final ni repechaje. Ahora bien, donde los campeones sean distintos y no ocupen los dos primeros lugares, sí habrá una gran final por el primer ascenso. El perdedor de esa final igual tendrá un repechaje ante el mejor ubicado de la reclasificación total.

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