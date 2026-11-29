La vuelta finalizó en empate en Guadalajara, pero Alexis Vega encaminó al Toluca para avanzar por goleada en el marcador global

Alexis Vega puso el gol que encaminó la clasificación de los escarlatas | REUTERS

El Toluca prolongó la despedida de Antonio Mohamed y consiguió su boleto a las semifinales del Apertura 2026, después de empatar 2-2 frente al Atlas en el partido de vuelta de los cuartos de final. Los Diablos Rojos aprovecharon el 2-0 obtenido en el Estadio Nemesio Diez y cerraron la eliminatoria con un marcador global de 4-2, gracias a un gol de Helinho en el último suspiro.

Atlas salió a buscar los dos goles que necesitaba para revertir la serie y encontró el primero al minuto 17. Diego Barbosa derribó a Kevin Zenón dentro del área y, después de la revisión del VAR, Aldo Rocha convirtió el penal para colocar el 1-0. La anotación redujo la ventaja del Toluca, mientras el conjunto dirigido por Hernán Crespo mantuvo la presión sobre la portería de Luis García.

El panorama cambió antes del descanso. Kevin Zenón recibió un pase de Elías Montiel y marcó el 2-0 al minuto 45+1, resultado que igualaba el global 2-2 y colocaba al Atlas en las semifinales por su mejor posición en la tabla. En ese momento, el último torneo de Mohamed al frente de los Diablos estaba a 45 minutos de terminar en la Liga MX.

Alexis Vega cambia la eliminatoria y evita el adiós de Mohamed

Mohamed tuvo que modificar su planteamiento desde la primera mitad por la lesión de Everardo López, quien dejó su lugar a Alexis Vega al minuto 27. Para el complemento, el entrenador envió a Paulinho y Brian García al terreno de juego, mientras Toluca adelantó líneas y comenzó a generar las oportunidades que no había encontrado durante el arranque del encuentro.

La reacción escarlata obligó a Camilo Vargas a intervenir ante los remates de Paulinho, Federico Viñas y Nicolás Castro. Toluca encontró espacios alrededor del área rojinegra y dejó de administrar el resultado de la ida, aunque Atlas todavía generó aproximaciones con Jorge Rodríguez, Gaddi Aguirre y Édgar Zaldívar. La eliminatoria permaneció igualada hasta una acción revisada por el videoarbitraje.

Al minuto 72, Adonis Frías derribó a Nicolás Castro dentro del área y el VAR confirmó el penal a favor del Toluca. Alexis Vega tomó el balón y, cinco minutos después, superó a Camilo Vargas con un disparo colocado al costado derecho. El 2-1 cambió el global a 3-2 y devolvió el boleto a los Diablos Rojos, que ya no dependían del criterio de posición en la tabla.

Helinho sentencia la serie y mantiene vivo el ciclo del Turco

Toluca todavía tuvo oportunidades para evitar el cierre apretado. Nicolás Castro estrelló un remate en el travesaño al minuto 81 y Helinho golpeó el poste izquierdo un minuto después. Atlas respondió con disparos de Elías Montiel y Édgar Zaldívar, pero no consiguió el tercer tanto. Helinho apareció al 90+5 con un zurdazo al ángulo para marcar el 2-2 y cerrar el global 4-2.

El boleto permite que Mohamed continúe en su última Liguilla como entrenador del Toluca. El técnico argentino anunció que dejará la institución cuando termine la participación del equipo en el Apertura 2026 y en la Copa Intercontinental, por lo que cada eliminatoria puede representar el cierre de su etapa. La remontada parcial del Atlas amenazó con adelantar esa despedida, pero Alexis Vega y Helinho cambiaron el rumbo de la serie.

La eliminatoria terminó con una espera de 26 años sin enfrentamientos entre ambos clubes en una fase final. Atlas ganó el cruce del Invierno 1998, mientras Toluca se impuso en la final del Verano 1999 y en las semifinales del Invierno 2000. Con el global 4-2 del Apertura 2026, los Diablos elevaron a tres sus series ganadas frente a los rojinegros en cuatro enfrentamientos de Liguilla.

Atlas dejó escapar la posibilidad de conseguir su primera victoria como local frente al Toluca desde el Apertura 2018 y extendió a ocho partidos su racha sin vencer a los Diablos en Guadalajara. El empate 2-2 confirmó la eliminación rojinegra y la clasificación escarlata. Mohamed tendrá al menos dos partidos más en la Liga MX antes de despedirse, con la posibilidad de cerrar su ciclo en otra final.