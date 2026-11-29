Atlético Morelia llega con tres goles de ventaja, mientras La Paz busca una remontada histórica ante su afición

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¡Bienvenidos al Atlético La Paz vs Atlético Morelia!

Atlético La Paz y Atlético Morelia disputan los últimos 90 minutos de la gran final del Apertura 2026 de la Liga Expansión MX. El Estadio Guaycura será el escenario del partido de vuelta, con el conjunto michoacano al frente por 4-1 en el marcador global y el cuadro sudcaliforniano obligado a buscar una remontada. El resultado, los goles y las principales acciones definirán al nuevo campeón de la categoría.

La diferencia quedó establecida en el encuentro de ida celebrado en el Estadio Morelos. Michell Rodríguez, Diego de Buen, Raúl Sandoval y Gabriel Martínez marcaron para Atlético Morelia, mientras Ángel Robles consiguió el único tanto de La Paz. Los Canarios controlan la eliminatoria con una ventaja de tres anotaciones; el equipo local necesita un partido sin margen de error para conquistar el primer título de su historia.

¿A qué hora y dónde ver La Paz vs Morelia, partido de vuelta de la gran final de la Liga Expansión 2026?

La final de vuelta entre Atlético La Paz y Atlético Morelia se juega este sábado 28 de noviembre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y a las 20:00 horas en Baja California Sur. El encuentro tendrá como sede el Estadio Guaycura, donde las localidades se agotaron para el partido que entregará el campeonato del Apertura 2026. La ida se disputó el 21 de noviembre en Morelia y terminó 4-1 a favor de los michoacanos. El partido podrá verse por ESPN y en streaming a través de Disney Plus.

¿Vale el gol de visitante en la final de la Liga Expansión MX 2026? Esto dice el reglamento

El gol de visitante no funciona como criterio de desempate en la gran final de la Liga Expansión MX. Tampoco se utiliza la mejor posición en la tabla general para entregar el campeonato. El artículo correspondiente a la final establece que el vencedor será el club que anote más goles en el marcador global de los dos partidos. Si la serie termina igualada después del tiempo regular de la vuelta, se disputarán dos tiempos extra de 15 minutos. Si el empate continúa, el título se resolverá mediante penales.

Con el 4-1 registrado en la ida, Atlético Morelia será campeón si gana, empata o pierde por uno o dos goles de diferencia. Atlético La Paz necesita imponerse por tres anotaciones para igualar el global y mandar la final a los tiempos extra. Una victoria paceña por cuatro o más goles le entregaría el campeonato dentro de los 90 minutos. El 3-0, por ejemplo, produciría un global de 4-4; un 4-0 colocaría la serie 5-4 para los locales.

Alineaciones de Atlético La Paz vs Atlético Morelia, al momento

Las alineaciones oficiales se conocerán cerca del inicio del encuentro. Con base en los últimos partidos y las formaciones trabajadas para la vuelta, Atlético La Paz podría mantener a Martín Barragán como referencia ofensiva, acompañado por Jorge Ferrer y con Ángel Robles desde el mediocampo. Posible alineación de Atlético La Paz: Gil Alcalá; Horacio Torres, Yahir del Águila, Ulises Zurita; Alan Torres, Marco García, Fernando Illescas, Ángel Robles, Johan Alonzo; Jorge Ferrer y Martín Barragán.

Atlético Morelia tiene la posibilidad de repetir la base que consiguió la ventaja en el Estadio Morelos. Michell Rodríguez, Diego de Buen, Raúl Sandoval y Gabriel Martínez, los cuatro anotadores de la ida, aparecen entre las opciones para iniciar en el Guaycura. Posible alineación de Atlético Morelia: Ramón Pasquel; Daniel Zamora, Josecarlos Van Rankin, Gabriel Martínez; Diego Aguilar, Diego de Buen, Edgar Martínez, Alejandro Andrade, Raúl Sandoval; Michell Rodríguez y Rubén del Campo. Los dos onces son probables y quedarán sujetos a la confirmación de los clubes.

¿Quién es el favorito para ganar la vuelta de la final de Liga Expansión 2026?

El análisis cambia según se considere el resultado del partido o la obtención del campeonato. Atlético La Paz aparece como ligero favorito para ganar la vuelta por su condición de local, con una cuota cercana a 1.95, mientras el empate ronda 3.55 y el triunfo de Morelia 3.65. Sin embargo, los Canarios son amplios favoritos para levantar el trofeo: su cuota para ser campeones se encuentra alrededor de 1.04, contra 9.00 del conjunto paceño. Los momios pueden cambiar hasta el silbatazo inicial y no garantizan el desenlace.

Atlético Morelia puede administrar la ventaja, proteger espacios y aprovechar la necesidad del rival, mientras La Paz deberá buscar un gol temprano sin perder el equilibrio defensivo. El 4-1 de la ida coloca a los michoacanos como favoritos para conquistar el Apertura 2026 y sumar su segundo título en la Liga Expansión MX. La Paz cuenta con la localía y el respaldo de un Guaycura lleno, pero requiere su triunfo más amplio de la fase final para modificar una eliminatoria que comenzó inclinada hacia Morelia.