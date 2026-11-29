El Toluca se convirtió en el primer equipo en meterse a la antesala de la final del certamen, luego de eliminar al Atlas en el Estadio Jalisco

Estas son las semifinales al momento del torneo Apertura 2026 | Imago7

Ya se están disputando los partidos de vuelta de los cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, por lo que las semifinales están tomando forma según se llevan a cabo los partidos. El Toluca se convirtió en el primer semifinalista del certamen, luego de empatar 2-2 con Atlas en el Estadio Jalisco.

El marcador global entre Zorros y Diablos terminó 4-2 a favor de los mexiquenses, por lo que los Diablos Rojos pegaron con fuerza, siendo el quinto lugar quien eliminó al cuarto mejor posicionado en la tabla general a lo largo de las 17 fechas. De momento el América, Cruz Azul y Pachuca se encuentran cerca de lograr la clasificación, la cual buscarán amarrar este fin de semana.

El duelo entre Las Águilas y Monterrey definirá al segundo invitado a esta nueva instancia de la Liguilla del Apertura 2026. El resultado agregado es de 0-0 tras el empate en el Gigante de Acero el miércoles anterior, por lo que el Estadio Azteca vivirá un encuentro muy cerrado de principio a fin esta noche.

Semifinales Liga MX 2026: así se jugarían los cuartos de final de la Liga MX 2026

El cuadro escarlata se metió a la semifinal del torneo como el quinto mejor equipo de la competencia. Por lo que podría enfrentar al mejor posicionado de la clasificación en la siguiente instancia, como podrían ser las Chivas en caso de avanzar frente a los Tuzos o Cruz Azul, que prácticamente sentenció su pase al golear 4-0 como visitante al León.

De momento, a falta de tres compromisos, La Máquina enfrentaría al Pachuca; mientras que el Toluca mediría fuerzas con el América. Dos encuentros que brindarían un buen espectáculo en la cancha, ya que no suelen decepcionar cuando se enfrentan en temporada regular, mucho menos en una fase final.

Cruz Azul (2) vs (8) Pachuca

América (3) vs (5) Toluca

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Liga MX 2026? Fechas y posibles horartios

La Liga MX no ha dado a conocer las fechas ni los horarios oficiales de las semifinales del Apertura 2026, pero se espera que el próximo lunes 30 de noviembre revele el calendario de los partidos, tanto los de ida como los de vuelta.

Siguiendo los lineamientos del organismo para los encuentros de los cuartos de final, los primeros juegos serían el miércoles 2 y jueves 3 de diciembre; mientras que los choques que cerrarán la eliminatoria serían el sábado 5 y domingo 6 de dicho mes y con posibles horarios de 19:00 y/o 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite en vivo las semifinales del fútbol mexicano y dónde ver por TV y online?

Las semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX se podrán ver por distintos medios, dependiendo de los clubes que avancen a dicha instancia, pero la oferta podría ser diversa, como ha sido a lo largo de la competencia.

Los partidos se podrían ver a través de TUDN, TV Azteca y Fox; así como las plataformas de streaming de Prime Video, ViX y Fox ONE. Cabe mencionar que las aplicaciones de dichas plataformas requieren de una suscripción de pago.