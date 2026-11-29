Los Diablos Rojos terminaron imponiéndose 4-2 en el marcador global, después de estar eliminado por la posición en la tabla de los Rojinegros

Jesús Rafael López marcó dos polémicos penaltis | Imago7

El arbitraje se convirtió en uno de los protagonistas del partido de vuelta de los cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX entre Atlas y Toluca. La actuación de Jesús Rafael López quedó bajo los reflectores tras señalar dos polémicos penaltis que cambiaron el rumbo de la eliminatoria en el Estadio Jalisco.

Tanto los Rojinegros como los Diablos Rojos se beneficiaron de las intervenciones del VAR en acciones con características similares. En ambas jugadas, los futbolistas recibieron un golpe después de sacar un disparo a puerta, situación que llevó al silbante a revisar las imágenes antes de decretar las penas máximas.

Las decisiones arbitrales tuvieron un impacto directo en las aspiraciones de ambos equipos. Mientras que el Atlas encontró la posibilidad de meterse de lleno en la pelea por la clasificación, el Toluca consiguió desde los once pasos la anotación que le permitió recuperar la ventaja en el marcador global.

Atlas gana un penalti en los primeros minutos

En los primeros minutos del encuentro, los Zorros generaron una aproximación por el costado derecho que terminó con un centro retrasado para Kevin Zenón. El argentino sacó un disparo que pasó por un costado de la portería de Luis García Palomera, mientras Diego Barbosa se barrió en su intento por alejar el peligro.

El defensor de los Diablos Rojos terminó por golpear a Zenón, quien ya había efectuado su remate, y le dobló el pie de apoyo por la inercia del movimiento. Aunque en un principio las acciones continuaron, Jesús Rafael López acudió al monitor del VAR y, después de revisar las imágenes, señaló la pena máxima.

Aldo Rocha asumió la responsabilidad de ejecutar el penalti y venció al guardameta escarlata. El capitán rojinegro acercó al Atlas en el marcador global y abrió la posibilidad de una remontada ante el conjunto mexiquense.

El Toluca también gana un penalti en una jugada milimétrica

La polémica arbitral volvió a apoderarse del encuentro durante la segunda mitad. Con el Atlas arriba 2-0 y la eliminatoria igualada, Nicolás Castro protagonizó una acción al minuto 74 que obligó a Jesús Rafael López a recurrir nuevamente al videoarbitraje.

El futbolista del Toluca sacó un disparo frente a Adonis Frías, quien también intentó rechazar el esférico con el pie. Aunque el balón se marchó por un costado de la portería y el contacto fue menor que en la acción del primer tiempo, el silbante consideró que existían elementos suficientes para decretar otro penalti tras revisar las imágenes. Por lo que anunció la infracción en el sonido local, cediendo un penal por bando.

De acuerdo con algunos exárbitros, ninguna de las dos jugadas fueron merecedoras de un penal. El primero porque fue una acción residual, ya que el defensa había plantado el pie en el césped antes de contactar al rival; mientras que en la segunda acción, solo se trató de un golpe tras la acción. Incluso algunos señalan que es el hombre de los escarlatas quien toca al defensor argentino.

Alexis Vega fue el encargado de ejecutar la pena máxima y marcar la anotación que modificó el destino de la eliminatoria. El atacante mexicano estableció el 3-2 en el marcador global a favor del Toluca, resultado que guio el boleto de los mexiquenses a las semifinales del Apertura 2026 en una noche marcada por las decisiones arbitrales.