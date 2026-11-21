La última fecha del fútbol mexicano inicia en el Estadio Cuauhtémoc. Sigue el juego en directo

Puebla vs San Luis: estadísticas, goles y resultado al momento | Claro Sports

La última jornada del fútbol mexicano inicia en la Angelópolis. El Puebla recibe al Atlético de San Luis, en duelo de equipos que tienen 19 puntos, pero que ya se quedaron sin opciones de meterse a la Liguilla.

Quedan 90 minutos en el Apertura 2026 para ambos equipos y quieren terminar con nota positiva, y seguimos las acciones del juego por Claro Sports.

¿A qué hora juega Puebla vs San Luis y dónde ver hoy 20 de noviembre la jornada 17 de la Liga MX 2026?

El partido entre Puebla y San Luis se juega el viernes 20 de noviembre, en punto de las 19:00 horas, y la transmisión va por ESPN.

Alineaciones Equipo A vs Equipo B, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

Puebla: Ricardo Gutiérrez; Juan Vargas, Facundo Almada, Oscar Villa, José Pachuca, Omar Moreno, Mathías Tomas, Eduardo Armenta, Alejandro Organista, Kevin Velasco, Lucas Azevedo.

Ricardo Gutiérrez; Juan Vargas, Facundo Almada, Oscar Villa, José Pachuca, Omar Moreno, Mathías Tomas, Eduardo Armenta, Alejandro Organista, Kevin Velasco, Lucas Azevedo. San Luis: Manuel Lajud, Robson Alves de Barros, Aldo Cruz, Eduardo Águila, Benjamín Galdames, Sebastien Salles-lamonge, Oscar Macías, David Rodríguez, Anderson Duarte, Rafa Llorente, Felipe Mora.

Antecedentes Puebla vs Atlético de San Luis, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Hay 16 antecedentes entre Puebla y San Luis. La Franja ganó cinco, por 8 de los potosinos y tres empates. Estos fueron los últimos cinco resultados, en los que los potosinos han dominado:

Jornada 8 Clausura 2026: San Luis 0-1 Puebla

Jornada 5 Apertura 2025: Puebla 0-2 San Luis

Jornada 2 Clausura 2025: Puebla 1-2 San Luis

Jornada 17 Apertura 2024: San Luis 2-0 Puebla

2-0 Puebla Jornada 10 Clausura 2024: San Luis 4-0 Puebla

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

Los momios ven un partido cerrado. En Caliente.mx, el triunfo del Puebla paga +150. Es ligero favorito el equipo local, ya que la victoria visitante paga +164. El empate tiene línea de +255.