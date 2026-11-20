Hormiga González en vivo: transmisión del Olympiacos vs Iraklis en la Superliga de Grecia; goles y resultado de la jornada 11
Olympiacos y Hormiga González reciben al Iraklis en la jornada 11 de la Superliga de Grecia. Los rojiblancos buscan acercarse al liderato y el mexicano, ampliar su registro goleador
Últimos resultados del Olympiacos vs Iraklis en la Liga de Grecia
Los antecedentes favorecen al Olympiacos, que ganó los últimos cuatro enfrentamientos de liga frente al Iraklis. El partido más reciente entre ambos dentro de la Superliga se disputó el 5 de febrero de 2017, con victoria de 3-0 para el equipo de El Pireo. En septiembre de 2016, los rojiblancos también se impusieron por 2-1, mientras que en los dos encuentros de la temporada 2015-2016 consiguieron triunfos por 2-0.
El antecedente más cercano entre ambas instituciones ocurrió el 17 de diciembre de 2025, en la Copa de Grecia, cuando Olympiacos consiguió una goleada de 6-0 sobre Iraklis. Aquel resultado confirmó la superioridad del conjunto rojiblanco en sus compromisos recientes, aunque el encuentro de este domingo representará una nueva oportunidad para que el visitante intente romper esa tendencia.
En cuanto a su rendimiento reciente, Olympiacos empató 1-1 frente al PAOK, venció 3-2 al Kifisia y goleó 5-0 al Kalamata en sus últimos tres partidos de Superliga. Iraklis, por su parte, perdió 2-1 ante Panathinaikos, empató 1-1 con Kalamata y cayó 3-2 frente al Kifisia. La diferencia de resultados explica el contraste entre ambos equipos en la clasificación del campeonato.
Horario y dónde ver Olympiacos vs Iraklis hoy 22 de noviembre en la jornada 11 de la Liga de Grecia
El encuentro entre Olympiacos e Iraklis está programado para el domingo 22 de noviembre de 2026 a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Georgios Karaiskakis. El partido comenzará a las 19:00 horas de Grecia, donde los rojiblancos intentarán conseguir su octava victoria del torneo y mantenerse cerca del primer lugar de la clasificación.
La transmisión en vivo del Olympiacos vs Iraklis estará disponible en México a través de Claro Sports Premium en YouTube, mediante una membresía mensual. Los aficionados podrán seguir las acciones del conjunto griego, así como la posible participación de la Hormiga González, quien buscará consolidarse en el esquema ofensivo de su equipo después de estrenarse como goleador en el campeonato.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del Olympiacos vs Iraklis, jornada 11 de la Superliga de Grecia!
El Olympiacos de Armando ‘Hormiga’ González recibe al Iraklis 1908 este domingo 22 de noviembre, en la jornada 11 de la Superliga de Grecia 2026-2027. El equipo de El Pireo llega como sublíder del campeonato con 23 puntos, cuatro menos que Panathinaikos, después de registrar siete victorias, dos empates y una derrota. En su último compromiso igualó 1-1 ante PAOK y ahora buscará recuperar el camino del triunfo en el Estadio Georgios Karaiskakis.
Por su parte, Iraklis ocupa la novena posición con 10 unidades y acumula cuatro encuentros consecutivos sin ganar, después de su derrota por 2-1 ante Panathinaikos. Los reflectores también estarán sobre Armando González, quien marcó su primer gol en la liga griega frente al PAOK, apenas dos minutos después de ingresar al campo. El delantero mexicano suma seis anotaciones en todas las competencias y buscará ampliar su registro en este nuevo compromiso del Olympiacos.
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