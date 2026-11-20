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Últimos resultados del Olympiacos vs Iraklis en la Liga de Grecia

Los antecedentes favorecen al Olympiacos, que ganó los últimos cuatro enfrentamientos de liga frente al Iraklis. El partido más reciente entre ambos dentro de la Superliga se disputó el 5 de febrero de 2017, con victoria de 3-0 para el equipo de El Pireo. En septiembre de 2016, los rojiblancos también se impusieron por 2-1, mientras que en los dos encuentros de la temporada 2015-2016 consiguieron triunfos por 2-0.

El antecedente más cercano entre ambas instituciones ocurrió el 17 de diciembre de 2025, en la Copa de Grecia, cuando Olympiacos consiguió una goleada de 6-0 sobre Iraklis. Aquel resultado confirmó la superioridad del conjunto rojiblanco en sus compromisos recientes, aunque el encuentro de este domingo representará una nueva oportunidad para que el visitante intente romper esa tendencia.

En cuanto a su rendimiento reciente, Olympiacos empató 1-1 frente al PAOK, venció 3-2 al Kifisia y goleó 5-0 al Kalamata en sus últimos tres partidos de Superliga. Iraklis, por su parte, perdió 2-1 ante Panathinaikos, empató 1-1 con Kalamata y cayó 3-2 frente al Kifisia. La diferencia de resultados explica el contraste entre ambos equipos en la clasificación del campeonato.