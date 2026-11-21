Deportivo Cali vs Millonarios, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 1 de los cuadrangulares
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¿A qué hora juega Deportivo Cali vs Millonarios y dónde ver en vivo hoy, 20 de noviembre de 2026?
La pelota en el Estadio Palmaseca – Deportivo Cali, entre ‘Verdiblancos’ y ‘Embajadores’ rodará a partir de las 08:40 de la noche.
Alineaciones del Deportivo Cali vs Millonarios: así salen a la fecha 1 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II
Deportivo Cali: Pedro Gallese; Leyser Chaverra, José Caldera, Fernando Álvarez, Edwin Velasco; Gustavo Cuéllar, Daniel Giraldo, Johan Martínez; Nicolás Bennedetti, Alexis Manyoma y Juan Dinenno.
Millonarios: Javier Burrai; Jhomier Guerrero, Stiven Barreiro, Jorge Arias, Francisco Chaverra; Mateo García, Rodrigo Ureña, David Silva, Juan Cuadrado; Andrey Estupiñán y Rodrigo Contreras.