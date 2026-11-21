La ONEFA tendrá un nuevo duelo entre Borregos Monterrey y Auténticos Tigres, con el título nacional en juego

El conjunto regiomontano reaccionó tras un primer cuarto adverso | @BorregosMty

Borregos Monterrey regresó a la final de la ONEFA 2026 después de vencer 41-16 a Pumas CU este viernes 20 de noviembre, en el Estadio Borregos. El equipo dirigido por Carlos Altamirano superó un inicio adverso y selló su clasificación a la quinta final regia consecutiva de la Conferencia de los 14 Grandes, donde enfrentará a Auténticos Tigres el viernes 27 de noviembre. El campeonato volverá a definirse entre los dos equipos de Nuevo León.

El marcador no reflejó las dificultades que encontró el Tec durante los primeros minutos. Pumas CU sorprendió con una anotación en su primera serie ofensiva, después de que el quarterback Leonardo Garza conectó un pase con Jahdiel Ponce. Monterrey respondió con un gol de campo, pero los universitarios recuperaron su ventaja de siete puntos y cerraron el primer cuarto arriba 10-3, tras contener una oportunidad de anotación de los locales.

Fernando Sarabia encabezó la reacción de Borregos Monterrey en el segundo cuarto y cambió el rumbo de la semifinal. El mariscal de campo encontró a Daniel Santos con un pase de touchdown que permitió empatar 10-10, con el punto extra de Roberto Medina. Antes del descanso, Sarabia también cruzó las diagonales mediante un acarreo y consumó la remontada 17-10. La ofensiva regiomontana había pasado de perseguir el marcador a controlar el encuentro.

El dominio local se amplió en la segunda mitad. Sarabia lanzó tres pases de anotación más y la defensa del Tec impidió que Pumas recuperara el ritmo del arranque. Entre las jugadas destacadas aparecieron otra conexión con Daniel Santos y un envío de más de 40 yardas a Fernando Tonda para touchdown. Roberto Medina agregó un gol de campo, mientras que los visitantes consiguieron una última anotación que dejó el marcador definitivo en 41-16.

La actuación de Sarabia adquirió mayor relevancia por la ausencia del corredor Fernando Mayén, uno de los referentes ofensivos del equipo y baja para el resto de la campaña por una lesión de rodilla. Sin su principal opción terrestre, el quarterback repartió el balón y encontró distintas vías de ataque. El conjunto de Carlos Altamirano respondió con cinco touchdowns consecutivos y aseguró su lugar en el partido por el campeonato, con una reacción construida después del primer cuarto.

Para Pumas CU, la eliminación representó el cierre de una temporada en la que había mostrado capacidad de recuperación. El equipo de la UNAM perdió 73-20 ante los mismos Borregos en la semana cuatro, pero después encadenó resultados que lo llevaron a la postemporada y eliminó 42-18 a Burros Blancos del IPN en cuartos de final. En la semifinal, los auriazules comenzaron al frente, aunque no pudieron sostener la ventaja frente al ataque de Monterrey.

¿Cuándo y dónde se jugará la final de la ONEFA 2026?

La final de la ONEFA 2026 se disputará el viernes 27 de noviembre en el Estadio Gaspar Mass, casa de Auténticos Tigres. El equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León consiguió su boleto tras vencer 28-18 a Borregos Puebla en la otra semifinal, con el regreso del mariscal de campo Mirko Martos. Los dirigidos por Juan Antonio Zamora buscarán el bicampeonato, mientras que Borregos Monterrey tendrá la oportunidad de recuperar el título de la Liga Mayor.

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El nuevo enfrentamiento también llegará con cuentas pendientes. Auténticos Tigres derrotó 33-30 a Borregos Monterrey en la final de 2025, resultado con el que rompió la racha de campeonatos del Tec, ganador de las ediciones 2022, 2023 y 2024 ante el mismo rival. Ahora, por quinto año consecutivo, el Clásico Regio Estudiantil decidirá al campeón de la ONEFA. La sede será territorio de la UANL.