Los Xolos buscarán mantenerse en la pelea por la Liguilla cuando reciban al Atlante

Tijuana vs Atlante en vivo Apertura 2026 | Claro Sports

Antecedentes Tijuana vs Atlante, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

¡Los antecedentes favorecen a Xolos! Tijuana no ha perdido ante Atlante en sus últimos cinco enfrentamientos, con dos victorias y tres empates entre Liga MX y Copa MX. El duelo más reciente terminó 1-0 a favor de los fronterizos en el Clausura 2019 de la Copa MX.

Atlante 0-1 Tijuana | Copa MX Clausura 2019

Tijuana 1-1 Atlante | Copa MX Clausura 2019

Tijuana 0-0 Atlante | Copa MX Apertura 2017

Atlante 1-1 Tijuana | Copa MX Apertura 2017

Atlante 1-2 Tijuana | Liga MX Clausura 2014

¿A qué hora juega Tijuana vs Atlante y dónde ver hoy 20 de noviembre la jornada 17 de la Liga MX 2026?

El encuentro de la jornada 17 del Apertura 2026 comenzará este viernes a las 21:10 horas, tiempo de la Ciudad de México. Xolos buscará una victoria para mantener sus aspiraciones de Liguilla, mientras que los Potros de Hierro intentarán cerrar el torneo con un triunfo.

Tijuana vs Atlante EN VIVO

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Tijuana vs Atlante! La jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX comienza este viernes con un enfrentamiento en el que Xolos buscará conseguir los tres puntos para mantener sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla. El equipo dirigido por Sebastián Abreu llega en el décimo lugar de la tabla con 22 unidades, después de perder 1-0 ante Necaxa, por lo que necesita una victoria y una combinación de resultados para avanzar a la siguiente fase.

Por su parte, Atlante llega al cierre de la fase regular sin posibilidades de clasificación. El conjunto dirigido por Miguel Herrera acumula tres victorias, cinco empates y ocho derrotas, además de 16 goles a favor y 26 en contra. Los Potros de Hierro buscarán cerrar su participación con un triunfo, mientras que Gilberto Mora y Tijuana intentarán aprovechar su última oportunidad para mantenerse en la pelea por un boleto a la Liguilla. Sigue todos los goles, las jugadas y las incidencias del encuentro en el minuto a minuto de Claro Sports.