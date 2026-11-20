Conozca todos los detalles rumbo a una jornada de eliminación, este viernes, en horas de la noche.

Participantes de Masterchef Celebrity | Canal RCN.

Ya pasamos el top 10 del MasterChef Celebrity. La cocina se verá cada vez más pequeña para la próxima semana, todo tras la jornada de eliminación este viernes 20 de noviembre. Las cocinas vuelven a encenderse con un nuevo reto en el que no habrá margen de error. Cabe recordar que, la noche anterior, el reality no fue emitido por cuenta del concierto Megaland, transmitido por RCN TV. Conozca todos los detalles aquí en Claro Sports:

¿Quién fue el eliminado de MasterChef Celebrity Colombia 2026 hoy 20 de noviembre?

Un total de cinco participantes podrían quedarse por fuera del top 9. Uno de ellos tendrá que despedirse en la noche de este viernes, en un reto que el canal anticipó como “extremadamente difícil”:

Emiro Navarro.

Sebastián Villalobos.

Sebastián Vega.

Verónica Orozco.

Julieta Piñeres.

MasterChef Celebrity Colombia 2026: lista de todos los eliminados

Con la última salida de Jimmy Vásquez, el pasado 11 de noviembre, así va la lista de celebridades que han abandonado la competencia:

Hugo Gómez Angélica Blandón Diana Mina Lina Tejeiro Luisa Vergara ‘Lui’ Iván Marín Milena López Sebastián Vega ‘Sebas’ Tavo Bernate Víctor Tarazona Martica Restrepo Virginia Lizcano Luciano D’Alessandro Jimmy Vásquez

¿Cómo ver MasterChef Celebrity Colombia 2026 por televisión y streaming?

El reality culinario se transmite por el canal RCN, que tiene sus emisiones entre semana desde las 9:00 p.m. a 11:00 p.m. (hora COL), mientras que los domingos la programación inicia a las 8:00 de la noche y termina a las 10:00 p.m., todo según los horarios proporcionados para esta temporada.

Los seguidores pueden consultar los contenidos y todos los episodios a través de las plataformas digitales oficiales de RCN, incluido su canal de YouTube. De este modo, la audiencia podrá mantenerse al tanto de las eliminaciones, retos y todos los acontecimientos del reality.

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