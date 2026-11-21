Auténticos Tigres y Borregos Monterrey disputarán su quinta final consecutiva de la ONEFA, con el bicampeonato en juego para la UANL

Así se juega la final de la ONEFA | Claro Sports

La temporada 2026 de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano (ONEFA) llegará a su conclusión con otro enfrentamiento entre Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y Borregos Monterrey, equipos que disputarán el campeonato de la Conferencia de los 14 Grandes. Los universitarios buscarán conquistar el bicampeonato, mientras que los representantes del Tecnológico de Monterrey intentarán recuperar el título.

Auténticos Tigres consiguió su clasificación después de derrotar 28-18 a Borregos Puebla en el Estadio Gaspar Mass, durante una semifinal que también marcó el regreso de Mirko Martos. Por su parte, Borregos Monterrey aseguró su participación en el partido por el campeonato tras imponerse 41-16 a Pumas CU, resultado que confirmó otro enfrentamiento entre los dos equipos regiomontanos.

La final de 2026 será la quinta consecutiva entre Auténticos Tigres y Borregos Monterrey, una marca que supera los cuatro enfrentamientos por el título entre Aztecas UDLAP y Borregos Monterrey de 1996 a 1999, al considerar las etapas con las ligas unificadas. Aunque Pumas CU y Auténticos Tigres disputaron nueve finales consecutivas entre 2009 y 2017, aquellas ediciones se celebraron sin la participación de las universidades privadas.

¿Cómo se juega la final de la ONEFA 2026? Equipos, sede, fecha y horario

La final de la Conferencia de los 14 Grandes enfrentará a Auténticos Tigres y Borregos Monterrey, quienes definirán al campeón de la temporada 2026 en un partido por el título.

Los Auténticos Tigres, dirigidos por el entrenador Zamora, disputarán su quinta final consecutiva después de superar a Borregos Puebla. El conjunto de la UANL buscará aprovechar su condición de local para conquistar su segundo campeonato consecutivo.

Borregos Monterrey, por su parte, llegará después de eliminar a Pumas CU con una victoria de 41-16 y buscará sumar otra corona a su historial dentro del fútbol americano universitario. El encuentro se disputará en casa de los Auténticos Tigres, aunque la fecha y el horario todavía no han sido anunciados. Se espera que los detalles de la programación se conozcan durante los próximos días.

¿Quién transmite en vivo la final de la ONEFA 2026 y dónde ver por TV y online?

La final de la ONEFA 2026 entre Auténticos Tigres y Borregos Monterrey se podrá seguir a través de la multiplataforma de Claro Sports, que ofrecerá la cobertura del encuentro por el campeonato de la Conferencia de los 14 Grandes.

Los aficionados podrán consultar la programación de Claro Sports para conocer las opciones de transmisión por televisión y plataformas digitales, una vez que se confirmen la fecha y el horario del partido. El enfrentamiento definirá si los Auténticos Tigres consiguen el bicampeonato o si Borregos Monterrey vuelve a levantar el título después de su última conquista en 2024.

¿Quién es el máximo campeón de la ONEFA y cuántos títulos tiene?

Borregos Monterrey es el equipo con más campeonatos de la ONEFA, con 18 títulos, obtenidos en las temporadas de 1971, 1972, 1974, 1976, 1993, 1994, 1998, 1999, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2022, 2023 y 2024.

MÁS INFORMACIÓN: Todos los campeones en la historia de la ONEFA

A este registro se suma el campeonato conseguido en 2009 dentro de la competencia organizada por los Borregos, que no forma parte de las 18 coronas contabilizadas en la ONEFA.

Sin embargo, al considerar toda la historia de los campeonatos estudiantiles de fútbol americano en México, Pumas CU encabeza la clasificación con 22 títulos, el último de ellos obtenido en 2017.

De esta manera, Borregos Monterrey buscará conquistar su decimonoveno campeonato de la ONEFA, mientras que Auténticos Tigres intentará defender la corona y sumar otro título a su trayectoria dentro de la competencia.