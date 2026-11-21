La participación de la Selección Mexicana sub 20 podría hacer que los equipos cumplan con el reglamento mientras se disputa la última jornada del Apertura 2026

Iker Fimbres podría ayuda a Monterrey para cumplir con la regla de menores | Imago7

Las Selecciones Nacionales Juveniles le echarán la mano a algunos clubes de la Liga MX, luego de que las convocatorias internacionales representen un beneficio para los equipos que todavía no cumplen con la regla de menores. Monterrey, Tigres, Toluca y León son las cuatro instituciones que permanecen pendientes de alcanzar los 1,170 minutos obligatorios del Apertura 2026. Una información que dio a conocer el propio organismo durante el inicio de la jornada 17.

La Liga MX explicó que los jugadores menores formados en México que participan con selecciones nacionales pueden recibir minutos adicionales para sus clubes, siempre que cumplan con las condiciones establecidas en el artículo 49 del Reglamento de Competencia. Este mecanismo contempla las ausencias por concentraciones internacionales como es el caso del Campeonato sub 20 de la Concacaf, los Juegos Centroamericanos y así como algunos partidos amistosos, lo que permite que los equipos recuperen parte de los minutos que sus futbolistas no pudieron disputar durante la fase regular.

El organismo detalló que los jugadores convocados deben acumular al menos 180 minutos efectivos en la Fase de Calificación para acceder a este beneficio. Una vez cumplido el requisito, se calcula su promedio de participación por encuentro y se multiplica por los partidos que dejaron de disputar debido a la convocatoria. Los minutos acreditados se agregan al registro de cada club, lo que puede resultar determinante para alcanzar la cifra reglamentaria.

¿Qué necesitan los clubes que faltan para cumplir con la regla de menores?

Rayados de Monterrey es el equipo que se encuentra más cerca de cumplir con la regla, pues únicamente necesita 16 minutos adicionales. La Liga MX detalló que Iker Fimbres puede resolver la situación si participa durante seis minutos más, pues alcanzaría los 180 exigidos y recibiría otros 39 minutos por su convocatoria con la selección nacional. La segunda alternativa consiste en utilizar a cualquier otro jugador elegible durante 16 minutos.

Tigres necesita 63 minutos para alcanzar los 1,170 establecidos en el reglamento, después de contabilizar los registros correspondientes a Henrique Simeone Koifman. El conjunto universitario tiene actualmente 1,107 minutos y puede completar la cifra con cualquier futbolista elegible. Sin embargo, existe otra posibilidad: si Simeone disputa 52 minutos, su promedio de participación aumentará y recibirá 11 minutos adicionales de bonificación, suficientes para completar los 63 que necesita el equipo.

Por su parte, Toluca tiene pendientes 41 minutos para cumplir con la regla de menores del Apertura 2026. El conjunto mexiquense presenta uno de los panoramas más sencillos entre los clubes que todavía no alcanzan la meta, debido a que solamente necesita la participación de un futbolista elegible durante ese tiempo.

León enfrenta el escenario más complicado entre los cuatro clubes, debido a que todavía necesita 91 minutos y no puede completarlos con un solo futbolista. La institución deberá utilizar al menos a dos jugadores elegibles para alcanzar la cantidad establecida. Una de las alternativas señaladas por la Liga MX consiste en otorgar 90 minutos a un futbolista y uno más a otro, aunque cualquier combinación que alcance los 91 minutos permitirá cumplir con el reglamento.

La aplicación del artículo 49 también benefició a otros equipos que tenían compromisos pendientes con la regla de menores. Puebla y Santos Laguna ya alcanzaron los 1,170 minutos obligatorios gracias a los criterios de acreditación y los minutos adicionales que tenían asegurados. Así como estos clubes, otros equipos también se vieron beneficiados bajo el mismo criterio, como son los casos de Hugo Camberos y Santiago Sandoval con Chivas o el de Gilberto Mora con los Xolos de Tijuana, quienes tuvieron actividad con la Selección Nacional.

La Liga MX precisó que los minutos adicionales solamente corresponden a los partidos que los jugadores no disputaron con sus clubes por encontrarse concentrados con una Selección Nacional. De esta manera, Monterrey, Tigres, Toluca y León deberán completar los registros pendientes bajo las condiciones oficiales.