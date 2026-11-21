La última fecha presenta dos escenarios distintos: los Bravos ocupan el último lugar de la clasificación, mientras que los rojinegros ya aseguraron Liguilla

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FC Juárez y Atlas se enfrentan este viernes 20 de noviembre en el Estadio Olímpico Benito Juárez, dentro de la jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX. La última fecha de la fase regular presenta dos escenarios distintos: los Bravos ocupan el último lugar de la clasificación, mientras que los rojinegros ya aseguraron su presencia en la Liguilla y mantienen posibilidades de mejorar su posición para los cuartos de final.

El conjunto fronterizo llega con dos victorias consecutivas, después de superar 3-1 a Querétaro y 1-0 al Atlético de San Luis, resultados que le permiten buscar una despedida positiva ante su afición. Por su parte, Atlas ocupa la quinta posición con 27 puntos, aunque viene de perder 1-4 frente a Pachuca. Ambos equipos buscarán cerrar la fase regular con tres unidades, en un encuentro que comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿A qué hora juega Juárez vs Atlas y dónde ver hoy 20 de noviembre la jornada 17 de la Liga MX 2026?

El partido entre FC Juárez y Atlas se disputará este viernes 20 de noviembre de 2026, a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en Ciudad Juárez, Chihuahua. El encuentro tendrá como árbitro central a Adonai Escobedo González y contará con transmisión gratuita por Azteca 7, además de las opciones de FOX, FOX One y las plataformas digitales de TV Azteca.

Alineaciones Juárez vs Atlas, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

Así saltan los equipos al Olímpico Benito Juárez para su último partido de la fase regular del torneo:

FC JUÁREZ: Jurado, Nevarez, Sepúlveda, Pins, López, García, Dourado, Silva, Rodríguez, Castilho y Estupiñán.

Jurado, Nevarez, Sepúlveda, Pins, López, García, Dourado, Silva, Rodríguez, Castilho y Estupiñán. ATLAS: Vargas, Purata, Aguirre, Valenzuela, Rocha, Ríos, Zaldívar, Esteves, Zenón, Mmaee y Monzón.

Antecedentes Juárez vs Atlas, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

FC Juárez ganó el enfrentamiento más reciente contra Atlas por marcador de 3-1, el 27 de febrero de 2026, durante el Clausura. Sin embargo, los antecedentes recientes muestran un historial equilibrado: cada equipo ganó dos de sus últimos cinco enfrentamientos y el restante terminó en empate, aunque Atlas conserva ventaja en el registro histórico desde la llegada de Bravos a la Liga MX.

Estos son los últimos cinco resultados entre Juárez y Atlas en la Liga MX:

Fecha Partido Resultado 27 febrero 2026 Juárez vs Atlas 3-1 3 octubre 2025 Atlas vs Juárez 3-1 5 abril 2025 Atlas vs Juárez 1-1 5 julio 2024 Juárez vs Atlas 2-2 28 enero 2024 Atlas vs Juárez 2-1

En cuanto a los resultados recientes del Apertura 2026, Juárez acumula siete puntos de los últimos nueve disponibles, gracias al empate 1-1 contra Necaxa y los triunfos ante Querétaro y Atlético de San Luis. Atlas ganó tres de sus cinco compromisos más recientes, contra Necaxa, Puebla y Atlético de San Luis, aunque sufrió derrotas ante América y Pachuca. Esta diferencia de rendimiento durante el torneo explica la posición de ambos clubes en la clasificación.

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

Atlas parte como favorito para derrotar a FC Juárez en la jornada 17, de acuerdo con las cuotas consultadas en Caliente.mx. El equipo rojinegro llega con 27 puntos, ocho victorias y el quinto lugar de la clasificación, mientras que el conjunto fronterizo suma 11 unidades y ocupa la última posición. A pesar de la diferencia de resultados, los Bravos intentarán aprovechar su condición de locales y repetir la victoria conseguida en su enfrentamiento anterior.

Los momios para el resultado durante los 90 minutos reglamentarios, consultados en Caliente.mx, son los siguientes: