Calendario ONEFA 2026: horarios, predicciones y dónde ver en vivo los partidos de la Semana 8

El fútbol americano colegial de la ONEFA sigue su curso y en la semana 8 habrá el duelo entre Borregos y Águilas Blancas

Pumas CU sigue de líder en la ONEFA | @PumasCU_fba

La Semana 8 de la ONEFA llega este fin de semana con la disputa por los primeros puestos de la liga y la lucha por asegurar un lugar en la postemporada. Pumas CU se mantiene en el primer lugar de la tabla, con seis victorias y una sola derrota, seguido por los Auténticos Tigres y Borregos Monterrey.

Entre los encuentros destacados de la jornada se encuentra el enfrentamiento entre Burros Blancos y Águilas Blancas, ambos equipos del Politécnico. Por su parte, los universitarios visitarán a los Aztecas de la UDLAP en el Templo del Dolor, con el objetivo de mantener su buen momento.

Liga Mayor ONEFA 2026: fechas y horarios de los partidos de la Semana 8

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Para la semana 8, los equipos que no tendrán actividad serán los Borregos CCM y los Borregos Puebla, mientras que los Borregos CEM enfrentarán a Borregos Guadalajara.

Viernes 23 de octubre | Borregos CEM en Borregos Guadalajara | 18:00

Viernes 23 de octubre | Linces UVM en Leones Anáhuac Norte | 18:00

Viernes 23 de octubre | Auténticos Tigres en Zorros CETYS | 18:00

Viernes 23 de octubre | Leones Anáhuac Cancún en Borregos Monterrey | 19:30

Sábado 24 de octubre | Burros Blancos IPN en Águilas Blancas IPN | 12:00

Sábado 24 de octubre | Pumas CU en Aztecas UDLAP | 12:00

DESCANSAN: Borregos CCM y Borregos Puebla

¿Quién transmite en vivo y dónde ver el fútbol americano mexicano por TV y online?

En Claro Sports se podrá seguir el partido del Borregos CEM y Borregos Guadalajara el viernes 23 de octubre, donde podrás seguir todos los detalles del encuentro en nuestra multiplataforma. El resto de los partidos se podrán seguir en los siguientes canales.

Viernes 23 de octubre | Borregos CEM en Borregos Guadalajara | 18:00 | Claro Sports

Viernes 23 de octubre | Linces UVM en Leones Anáhuac Norte | 18:00 | YouTube de Universidad Anáhuac

Viernes 23 de octubre | Auténticos Tigres en Zorros CETYS | 18:00 | YouTube Cetys Universidad

Viernes 23 de octubre | Leones Anáhuac Cancún en Borregos Monterrey | 19:30 | Live Tec

Sábado 24 de octubre | Burros Blancos IPN en Águilas Blancas IPN | 12:00 | Canal Once

Sábado 24 de octubre | Pumas CU en Aztecas UDLAP | 12:00 | TV UDLAP

DESCANSAN: Borregos CCM y Borregos Puebla

Tabla de posiciones de la ONEFA 2026 actualizada y al momento

La tabla de posiciones de la Liga Mayor marcha de la siguiente manera. Pumas sigue dominando en el primer lugar con un juego más de Auténticos Tigres y Borregos Monterrey. Mientras que en el fondo se encuentra Zorros CETYS sin victorias

Posición Equipo Ganados Perdidos Puntos en contra 1 Pumas CU UNAM 6 1 207 2 Auténticos Tigres UANL 5 0 80 3 Borregos ITESM MTY 5 0 127 4 Borregos ITESM GDL 4 2 119 5 Borregos ITESM PUE 4 3 161 6 Leones UAMN 4 3 183 7 Borregos ITESM CEM 3 4 177 8 Burros Blancos IPN 3 4 190 9 Borregos ITESM CCM 3 4 194 10 Aztecas UDLAP 2 4 111 11 Linces UVM 2 4 128 12 Águilas Blancas IPN 2 4 160 13 Leones UANC 1 5 247 14 Zorros CETYS 0 6 222

Predicciones ONEFA 2026: ¿Quiénes son los favoritos de la Semana 8?

Las predicciones según la IA para los partidos de la semana 8 de la ONEFA son los siguientes:

– Borregos Guadalajara: Parte como favorito ante Borregos CEM por su mejor registro en la temporada y la ventaja de jugar como local.

– Leones Anáhuac Norte: Tiene ventaja sobre Linces UVM por su balance de resultados, aunque ambos equipos llegan tras perder en la jornada anterior.

– Auténticos Tigres: Es favorito frente a Zorros CETYS por mantenerse invicto y enfrentar a un rival que todavía no consigue una victoria en el torneo.

– Borregos Monterrey: Llega como favorito ante Leones Anáhuac Cancún por su paso invicto, su desempeño ofensivo y la diferencia de resultados entre ambos equipos.

– Burros Blancos IPN: Tiene ventaja sobre Águilas Blancas IPN por contar con más victorias en la temporada, aunque el Clásico Politécnico puede presentar un partido cerrado.

– Pumas CU: El líder de la clasificación parte como favorito ante Aztecas UDLAP por su registro de seis victorias y una derrota, además de llegar tras ganar su compromiso anterior.